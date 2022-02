A tárcavezető kifejtette, a különleges ügyészség felszámolását előíró tervezet kidolgozásakor egy mindenki számára elfogadható kompromisszumra törekedtek, amely lehetővé teszi az intézmény megszüntetését, illetve azt is, hogy a helyét az igazságügyi minisztérium, az ügyészségek és az ügyészek által támogatott, működőképes rendszer vegye át. A vitatott tervezetet semmiképpen sem szabad a korrupcióellenes ügyészség (DNA) elleni szankcióként értelmezni. Predoiu kijelentette, nem célja a DNA aláaknázása, sőt, támogatja a korrupcióellenes ügyészséget. Ahogy azonban az ügyészségeknek jogukban áll szabadon dönteni az egyes ügyekben anélkül, hogy az igazságügyi minisztérium felelősségre vonná őket, úgy a törvényt indítványozó igazságügyi minisztériumnak, a kormánynak és a parlamentnek is joga van önállóan dönteni jogalkotási kérdésekben. Szólt arról is, hogy a tervezet korábbi változatairól nem alakult ki konszenzus az igazságszolgáltatásban, illetve egy olyan többség sem a parlamentben, ami lehetővé tette volna a megszavazásukat. Nem akarták bővíteni a parlamentben elakadt, sikertelen próbálkozások listáját.

Predoiu arról is beszámolt, hogy tegnap egyeztetett a Velencei Bizottság képviselőivel a tervezetről. A megbeszélés eredményeként születendő álláspontot a későbbiekben küldi el a Velencei Bizottság a román félnek.

Amint arról beszámoltunk, a képviselőház kedden jóváhagyta az igazságügyi minisztérium által beterjesztett tervezetet. A döntő fórum a szenátus.