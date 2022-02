Gyermekbarát Tanintézmény címmel tünteti ki és elismerő oklevéllel köszöni meg a sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány (DKA) gyermek- és családsegítő szolgálata a délutáni oktatásban részt vevő háromszéki iskoláknak, hogy a kötelező programon kívül is segítenek a diákoknak a tanulásban, fejlődésben. A köszönetkampány elnevezésű körút során minden érintett iskolát meglátogatnak és átadják a kitüntetést az igazgatóknak.

Háromszék 24 településén 42 csoportban közel hatszáz gyermek vesz részt a Diakónia által szervezett délutáni oktatásban, amelynek finanszírozását fele arányban a svájci HEKS segélyszervezet, fele részben pedig az érintett helyi és a megyei önkormányzat biztosítja, kismértékben a szülők is hozzájárulnak a költségekhez. Eloszlásban szinte az egész megyét lefödi a program, amelyben az érintett iskolák biztosítják az infrastruktúrát és a pedagógusokat, de az intézményvezetők segítsége, önkéntes adminisztratív munkája nélkül aligha működhetne az ingyenes meleg ebéddel is járó délutáni oktatás – mondta lapunk megkeresésére Torma Vera, a DKA gyermek- és családsegítő szolgálatának irányítója. Ezért is adták át személyesen az intézményvezetőknek az elismerő oklevelet, a köszönetkampányt folytatják, minden érintett iskolába eljutnak.

Torma Vera arra is kitért, a tavaly év végén megjelent 323-as törvény lehetővé teszi, hogy a 2022/2023-as tanévtől a szülők, illetve a gyermekek törvényes képviselői kérésre állami támogatásban részesüljenek, ha kisiskolás gyermeküket beíratják a délutáni felzárkóztató oktatásra. A jogszabály gyakorlati útmutatóit a jelentkezési feltételekkel együtt ellenben legkésőbb a tanévkezdés előtt három hónappal teszik közzé, ezért nehéz felkészülni arra, hányan igényelnék a programot – mondotta. De addig sem várnak tétlenül, folytatják az együttműködést az önkormányzatokkal és iskolákkal, hogy minél több gyermek részesüljön naponta meleg ebédben és a délelőtti tanórákon kívüli foglalkozásokban.