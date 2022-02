Antal Árpád az orosz-ukrán háborúról: az önkormányzat is készül a menekültek fogadására

A sepsiszentgyörgyi önkormányzat szolidaritásról biztosította Antal Árpád polgármester csütörtöki sajtóértekezletén az orosz-ukrán háború által érintett polgári lakosságot – különösképpen a kárpátaljai magyarságot és az ukrajnai román közösséget –, jelezve: készülnek a konfliktus elől menekülők fogadására is. Ugyanakkor úgy látja: fontos, hogy Románia semmiképp ne kerüljön bele ebbe a háborúba, az ország vezetői mértékletesen és nyugalommal viszonyuljanak a helyzethez, el kell kerülni a háborús narratívát, csak a békében lehetünk érdekeltek. Reményét fejezte ki továbbá, hogy a nagyhatalmak mindent megtesznek diplomáciai síkon, hogy végül mégis békés módon rendezzék a konfliktust.

A polgármester rámutatott: az önkormányzat több forgatókönyvvel is készül arra az esetre, ha menekülteket kell befogadni, elhelyezni. Az ENSZ becslése szerint mintegy ötmillió ember menekülhet el a háború miatt, többségük célpontja valószínűleg nem Románia lesz, hanem például Lengyelország, de biztos, hogy Magyarországra, illetve hozzánk is érkeznek majd. Antal Árpád szerint nem várható el, hogy csak az ukrán határon található erdélyi és moldvai megyék fogadjanak be mindenkit, szolidárisaknak kell lenniük és részt kell vállalni ezeknek az embereknek a megsegítésében.

Antal Árpád szerint Románia NATO tagsága biztonságot jelent számunkra és bízhatunk abban, hogy a háború nem érint bennünket, de a következményei viszont igen. „Nekünk, Kelet-Közép Európában élő embereknek mindig az volt az érdekünk, hogy kelet és nyugat között ne legyen konfliktus mert valahányszor ezt történt, mi fizettük a legnagyobb árat”- fogalmazott. Szerinte azt mindenképpen el kell kerülni, hogy Románia közvetlenül belekeveredjen ebbe a konfliktusba, kerülni kell a háborúpárti narratívát, csak a békében lehetünk érdekeltek. A polgármester szerint pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy mit jelentettek, mekkora pusztítást végeztek a háborúk, nagyszüleink, dédszüleink folyamatosan az első és második világháborúról meséltek. A maga részéről nem szeretné, ha a mostani generációk is háborús élményekről legyenek kénytelenek unokáiknak beszélni.