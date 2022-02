A te fürdőszobádban van növény? /X/

Van a fürdőszobádban növény? Ha van, akkor milyen? És tudod, hogy van jelentősége is, nem pusztán dekorkellék egy-egy jól kiválasztott növény?

Több érv is szól amellett, hogy minél több növényt helyezz el az otthonodban, így a fürdőszobába is!

Miért fontos a növény?

Több érv is szól amellett, hogy minél több növényt helyezz el az otthonodban.

1. Ha színpompára szomjazol, a begóniára essen a választásod.

2. Ha néha kicsit hűvösebb a helyiség, akkor a rákvirág legyen a befutó.

3. Ha a keleti hangulatot szeretnéd megidézni, akkor megkerülhetetlen a bambusz!

4. Ha kúszónövényre vágysz, akkor érdemes phytoniat választani.

5. Ha nincs házi kedvenc és totyogó, akkor jöhet a terebélyes és pompás filodendron, ami sajnos mérgező, így nagy óvatosságot igényel.

6. Ha látványos, szabályos növényre vágysz, az anyósnyelvet imádni fogod!

7. Ha a kihívásokat szereted, akkor egy dúsan burjánzó páfrány életben tartása és boldoggá tétele lesz az idei feladatod!

Először is azért nélkülözhetetlen pár növény elhelyezése a fürdőszobádban, mert oxigént termelnek, sőt akad pár olyan növény is, ami tisztítja a levegőt, és a városi környezetben aligha lehet visszautasítani egy ilyen lehetőséget.

Másodjára a sok műanyag és üveg dekorációs kellékek mellé, után vagy épp helyett épp kapóra jön egy kis természetesség, amely üde foltot jelent majd a csempe és bútorrengetegben, sőt akár ki is emelheti a csempe mintját vagy épp a színét.

Végezetül egy gyakori ellenérvet szeretnénk megcáfolni: attól, hogy párás és kevésbé fényes a fürdőszobánk, nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem fogja ott jól érezni magát egy-egy növény. Akad számos olyan növény, amely kifejezetten a párás, sötétebb helyeket szereti, gondoljunk csak a dzsungelek mélyére, ahol temérdek növény burjánzik, holott párás és árnyékos hely a vadregényes erdő mélye.

Hogyan válassz fürdőszobai növényt?

Ha már döntöttél, és már csak a növény fajtájával vagy gondban, akkor vess egy pillantást a listánkra.

Ha már döntöttél, és már csak a növény fajtájával vagy gondban, akkor vess egy pillantást a listánkra. Gondoskodj hát saját biztonságodról, és növényeid hogylétéről!

A természet ereje

Talán nem véletlen, hogy egyre több ember menekül ki a természetbe a szabadidejében. Az emberek jelentős része városi környezetben él, elszakadva a természettől, így teljesen jogos az igény, hogy legalább hétvégén vegyen körül minket sok éltető fa, színpompás virágtenger, lágy szellő és madárcsicsergés.

Most azonban már te is láthatod, hogy ez nemcsak hétvégén valósulhat meg, hiszen a kertészeteket bejárva otthon is egész üdítő oázist varázsolhatsz magadnak! Készen állsz a kalandra? (X)