A közgyűlés jóváhagyta a megyeháza és a sürgősségi egységet építő cég közti szerződés módosítását. A projekt összértéke 9,2 millió lej, ebből 2,7 millió lejt a megyei önkormányzat biztosít. Tamás Sándor tanácselnök reményét fejezte ki, hogy év végéig befejezik a munkálatokat. Szükség van a bővítésre és korszerűsítésre is, hogy már ott lehessen életmentő vizsgálatokat elvégezni, tehermentesítve ezáltal a kórház egyéb osztályait. A jelenlegi 320 négyzetméterről 1000 négyzetméterre bővül a sürgősség felülete. Terv szerint különválasztják a felnőtt- és a gyermeksürgősséget, az épület előtt a hozzáférési útvonalakat úgy alakítják ki, hogy egyszerre akár nyolc mentőautó is elférjen, és akadálymentesen tudják a betegfelvételt elvégezni.

Háromszéken még nem tartottak könyvvásárt, leszámítva az 1940-es évek elején rendezett kisméretű rendezvényt, vezette fel a tanácselnök a május végén Sepsiszentgyörgyön tartandó SepsiBook rendezvényt. Ezt közösen szervezi Kovászna Megye Tanácsa, a Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy Önkormányzata és a Kónya Ádám Művelődési Ház. A megye hozzájárulása 120 ezer, a városé 610 ezer lej. A több mint húsz kiadó részvételével tartandó rendezvény kiemelten a gyermek- és ifjúsági irodalomra helyezi a hangsúlyt, a kísérőprogramok minden korosztálynak szólnak. A tervezetet egyöntetű szavazattal fogadták el.

A közgyűlés jóváhagyta, hogy a megyeháza együttműködési szerződést kössön a bukaresti Carol Davila Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemmel a háromszéki borvizek, mofetták, népi feredők gyógyhatásának tudományos kutatására. Az elnök közölte, az egyetem rektorával már jövő csütörtökön aláírják a szerződést. Úgy gondolják, hogy az ország legnagyobb orvosi egyetemével kötendő együttműködési szerződés egyben ugródeszkát is jelent Háromszék, Székelyföld hírnevének – mondotta Tamás Sándor.

Vita a tanácsülésen

Ezt a célt szolgálja a Málnásfürdőre tervezett gyógyturisztikai szakképző központ is, jelezte az elnök. Az ahhoz kötődő határozattervezet elfogadása azonban nem volt zökkenőmentes. Olimpiu Floroian liberális tanácstag kérte, vegyék le napirendről a képzőközpont kialakításához szükséges anyagszükséglet módosításáról szóló pontot. Azzal magyarázta kérését, hogy szerintük nincs alátámasztva, mire vonatkoznak a felsorolt összegek, továbbá a létesítmény hasznosságát is vitatta. Az elnök rákérdezett, kire vonatkozik a „szerintük” többes száma, erre a felszólaló a Nemzeti Liberális Pártot nevezte meg, s reményét fejezte ki, hogy a Szociáldemokrata Párt is ezen az állásponton van. Sabin Calinic jelezte, hogy igen, és ő is kérte a halasztást. Igényelték, hogy a megyeháza bocsássa rendelkezésükre az összegek indoklását. Tamás Sándor az ülés során kétszer is elmagyarázta, a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola gondnokságára bízott málnásfürdői egykori szálloda és kezelőközpont átalakításának tervét kivitelezés céljából benyújtották az Országos Befektetési Társaságnak (CNI). A tervező cég elkészítette az anyagszükségleti lajstromot is, amit jóváhagytak, és szintén továbbítottak. A CNI kérte, hogy a területet az építkezés idejére engedjék át a társaságnak, amit szintén jóváhagyott a közgyűlés. Ezúttal a már jóváhagyott anyagszükségletet kell a mai árakhoz igazítani, szögezte le az elnök.

Olimpiu Floroian továbbra is az összegek átláthatatlanságára hivatkozott, s jelezte a szóban forgó 33 millió lej – melyet közpénzből költene a kormány erre a célra – igen nagy összeg ahhoz, hogy csak úgy rábólintsanak, és kérte, bocsássák rendelkezésükre az iratokat. Felelevenítette, hogy ezt a kérést már tavaly is megfogalmazták. Tamás Sándor válaszában elmondta, tanácstagként bármikor hozzáférhetett volna az adatokhoz. Magáról elmondta, nem szakmabeli, nem elemzi a költségeket amelyeket szakcég állított össze, és a CNI illetékes műszaki-gazdasági bizottsága újból ellenőrizni fog. Végül a tervezetet a román tanácstagok szavazata ellenében is napirendre tűzték, s többségi vokssal el is fogadták.