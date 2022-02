Csúcsidőben nem közlekedhetnek a tanulóvezetők

Antal Árpád a tegnapi sajtóértekezletén jelezte, hogy szerdán találkoztak a gépjárművezetői oktatást végző vállalkozások képviselőivel, akikkel sikerült egyezségre jutniuk. Eszerint hétköznaponként a város területén tilos lesz a gépjárművezető-oktatás a közúti forgalmi csúcsidőben, egész pontosan a reggel fél nyolc és fél kilenc, valamint a délután fél négy és fél öt közötti időszakban. Az önkormányzat helyt adott a sofőriskolák azon kérésének, hogy a rendelkezés ne vonatkozzon az iskolai vakáció idejére, valamint a munkaszüneti napokra. A polgármester elmondta, hogy a korábban már közzétett vonatkozó határozattervezetet az egyeztetésen elfogadottak szerinti módosításokkal terjeszti a városi képviselő-testület elé. Az ülésen minden módosítást jóváhagyott a testület. Az eredeti elképzelés szerint a tiltási idősávok hosszabbak lettek volna, reggel egészen kilencig, délután pedig fél hatig nem lett volna lehetőségük a tanulóvezetőknek, hogy a város utcáin gyakorolják a vezetést.

Antal Árpád elmondta, hogy hétfőtől, február 28-tól az új szabályok érvénybe is lépnek. A rendelkezéseket nem azzal a céllal vezetik be, hogy akadályozzák vállalatok tevékenységét vagy a vezetni tanulókat, hanem hogy ezzel valamelyest tehermentesítsék a közlekedést. Amint az a határozattervezetnek a polgármester által jegyzett indoklásában is olvasható, a város fontosabb útvonalain közlekedő gépkocsik száma folyamatosan nő, ami egyre nehézkesebbé teszi a közlekedést. A reggeli és a délutáni órák azok, amikor a legsűrűbb a forgalom. Reggel a város lakói munkahelyeikre igyekeznek, gyermekeiket a tanintézetekbe viszik, a munkaidő vége pedig délután eredményez zsúfoltságot az utakon. Ezekben az időszakokban a fontosabb útvonalakon, közlekedési csomópontokban dugók alakulnak ki. Antal Árpád tegnap azt is jelezte: támogatják azokat, akik most tanulnak vezetni, és a vállalkozásokat is, de az elmúlt harminc évben sok minden megváltozott. A gyakorlópályák (poligonok) felszámolása miatt a tanulók kénytelenek közvetlenül a forgalomban elsajátítani azokat a manővereket, melyeket azelőtt zárt pályákon, nyugodtabb körülmények között gyakorolhattak. Ez a közlekedést is megnehezíti. A polgármester szerint közös érdek, hogy ne keltsenek feszültséget a gépjárművezetők körében azzal, ha egy kezdő sofőr lassabban indul el egy útkereszteződésben vagy az alacsony sebessége miatt akadályozza a forgalmat.