Virágvásár a főtéren

Az érdeklődő árusok a következő napokban is jelentkezhetnek a köztisztasági társaság Ág utca 1. szám alatti székhelyén. „Ahogy a lehetőségek engedik, igyekszünk ezeket a sokak által kedvelt eseményeket is visszahozni. A visszajelzések mindig pozitívak” – fejtette ki Máthé László igazgató. Emlékeztetett arra is, hogy a hagyományoknak megfelelően a hónap első hétvégéjén, március 5–6. között ismét megtartják a helyi termelők és kézművesek vásárát is. (dvk)