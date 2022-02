Könyvbemutató

A baróti Tortoma Kiadó szervezésében Kisgyörgy Zoltán Erdővidék és Székföld, illetve az Alsó-Háromszék című útikönyvét március 2-án, szerdán 18 órától Bodokon a református imateremben mutatják be.

Színház

OSONÓ SZÍNHÁZMŰHELY. Március 1-jén, kedden és 3-án, csütörtökön 19 órakor a sepsiszentgyörgyi unitárius templom konferenciatermében lesz látható az Osonó Színházműhely József Attila szövegeiből készült Nem vagyok, csak mások látnak című előadása. Rendező: Fazakas Misi, előadja: Mucha Oszkár. A helyek korlátozott száma miatt helyfoglalás szükséges az osonoszinhaz@osono.ro e-mail-címen.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház március 4-én, pénteken 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Are we human or are we dancers? című előadása látható. Koreográfus: Ioana Marchidan. Jegyek a városi

szervezőirodában kaphatóak vagy online a biletmaster.ro platformon.

A CSÍKSZENTGYÖRGYI SZÉKELY GÓBÉK csapatát március 6-án, vasárnap 16 és 20 órától a kovásznai Művelődési Központ színpadán lehet megtekinteni. A jegyek ára egységesen 25 lej. Helyfoglalás iratkozásos alapon, hétköznapokon 8–16 óráig a 0744 364 250-es telefonszámon. Az előadáson az aktuális járványügyi szabályok lesznek érvényesek.

A VÁROSI SZERVEZŐIRODA nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, előadások napján egy órával a kezdési időpont előtt. Cím: Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 1. szám; telefon/fax: 0267 351 886, telefon: 0267 312 104, 0728 083 336.

Mozi

SEPSISZENTGYÖRGY. A Művész mozi műsorán kedden: 16.15-től Mami (román felirattal), 17.30-tól A világ legrosszabb embere (román felirattal), 17.45-től Uncharted (román felirattal), 19.45-től Rémálmok sikátora (román felirattal), 20 órától Toxikoma (román felirattal; szerdán: 15.30-tól Katonadolog (magyarul beszélő) és 16 órától román felirattal, 17.30-tól Uncharted (magyarul beszélő), 18 órától Super-héros malgré lui (román felirattal), 19.45-től Rémálmok sikátora (román felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13 órától Szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40-től és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 15 órától Irgalmasság rózsafüzére, 17.15-től Örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Lázárfalváról, 19.35-től esti mese, 22 órától Zsolozsma – kompletórium. Honlap: mariaradio.ro.

Hitvilág

GYÁSZFELDOLGOZÓ CSOPORT. Sepsiszentgyörgyön elindította gyászfeldolgozó csoportját a Diakónia Keresztyén Alapítvány. A 10–12 alkalomra tervezett találkozásokat kéthetente tartják. A csoporthoz az indulást követő harmadik alkalomig, március 2-áig lehet csatlakozni. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges, rövid beszélgetéshez kötött. Érdeklődni a 0731 025 903-as telefonszámon lehet.

Indul az Üveghang Akadémia

Nagy érdeklődés övezte a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet által kezdeményezett Üveghang Akadémia regisztrációját, amelyre 87 személy jelentkezett. Az első alkalomra ma 18 órától kerül sor a sepsiszentgyörgyi unitárius templomban. Bevezetőt és megnyitót tart a magyarországi Zsoldos Dávid.

Zsoldos Dávid a Zeneakadémián szerzett zongoraművészi és zenetörténészi diplomát, majd kulturális újságíróként dolgozott. A Fidelio Média Kft. alapító-tulajdonosaként 2002-ben indította el a Fidelio.hu-t, egy évvel később a Fidelio Magazint. A Capriccio című műsor egyik szerkesztő-műsorvezetője volt a radiocafé 98.6-on, majd az induló Klasszik Rádió 92.1 első programigazgatója (2009–2010). 2012-től – a PORT network és a Fidelio Média egyesülésével – a Libri-Shopline médiaportfoliójának ügyvezetője és társtulajdonosa. A Müpa és az Operaház tanácsadója, a Magyar Zenei Tanács elnökségi tagja, a BKF Arts & Business képzésének tanára.

Szónokverseny középiskolásoknak

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából szónokversenyt hirdet Sepsiszentgyörgy Önkormányzata és a Kónya Ádám Művelődési Ház. A pályázat célja a mai „modern” Petőfi Sándor bemutatása, megismerése a fiatal generáció szemszögéből. A szónokverseny pályázatára sepsiszentgyörgyi 9–12. osztályos tanulók jelentkezését várják március 7-ig. Az Országgyűlés tavaly nyilvánította a 2022-es és 2023-as évet Petőfi Sándor Emlékévvé a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja születésének 200. évfordulója alkalmából. Ebből kifolyólag a jelentkezőknek saját, előre elkészített szónoklatukat kell előadniuk, amely korunk Petőfi Sándorának a megismeréséhez kapcsolódik. A részvételi szándékot a kultura.ro honlapon jelezhetik. Az első három helyezett értékes jutalomban részesül. Az első helyezett jutalma 1500 lej és egy könyvcsomag, a második helyezett jutalma 1000 lej és egy könyvcsomag, a harmadik helyezetté pedig 500 lej, valamint könyvcsomag. Az első helyzett, valamint a közönségdíjban részesülő szónok lehetőséget kap az ünnepi rendezvénysorozaton való fellépésre.

Rajzpályázat

A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet és a Vadon Közhasznú Egyesület rajzpályázatot hirdet „Fegyverbe a magyarság védelmére!” – Gidófalvától Buenos Airesig... – címmel. A pályázatra Erdély egész területéről várják a rajzokat, két kategóriában: I–IV., illetve V–VIII. osztályosok. A pályázatok beküldésekor fel kell tüntetni a nevet, életkort, osztályt, lakcímet, e-mail-címet és egy telefonszámot.

Arra hívják a gyermekeket, hogy képzeljenek el és rajzoljanak le egy epizódot Czetz János, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc honvédtábornokának kalandos életéből, aki kitűnő stratégaként Bem József táborkari főnöke volt, emellett elismert térképész és földmérő. Felszólítására – „Fegyverbe a magyarság védelmére!” – 35 ezer székely állt hadrendbe rövid időn belül. A szabadságharc után egyedülálló pályaíve Argentínáig repítette, ahol Juan Fernando Czetz néven az argentin hadsereg egyik megszervezője lett. Jeles hadimérnökként a tudományok sok ágában jártasságot szerzett. Nemcsak a kardot forgatta jól, hanem a tollat is: a magyar hadnyelvtan és az első magyar katonai kézikönyv szerkesztője volt.

A rajz, festmény készülhet bármilyen technikával, egy A3-as lapra. Inspiráló személyiségek Czetz János életéből: Bem apó, Puchner császári tábornok, Doby Zsuzsanna nőhonvéd, Czetz János felesége, Basilia Ortiz de Rosas, Mészáros Lázár hadügyminiszter, Korponay János, Kiss Károly, Gál Sándor. A beküldés módja: postai úton (520008 Sepsiszentgyörgy, Kovászna megye, Gábor Áron utca 14., Bod Péter Megyei Könyvtár, I. emelet; határidő: március 2. – postai bélyegző dátuma) vagy személyes átadással a Liszt Intézet székhelyén (Bod Péter Megyei Könyvtár, I. emelet) március 4-én 15 óráig. Egy személy több alkotást is beküldhet. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a 0737 151 102-es telefonszámon Ványolós-Albert Saroltánál 9 és 14 óra között. Díjazás: a kültéri kiállítás megnyitóján március 15-én 11 órakor Sepsiszentgyörgyön, a Szabadság téren.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Sensiblu-dr. Max (telefon: 0267 312 049, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a 22-es Udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) egész héten 9–12 óráig; a Józef Bem utca 2/3/J/1. cím alatti Dent-Art rendelőben (0733 007 002) hétfőtől péntekig 12–18 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

KEDVEZMÉNYES BÉRLETEK. A Multi-Trans Rt. értesíti utasait, hogy az 1990/118-as, a 2000/189-es, az 1990/42-es és az 1994/44-es számú törvények alapján veteránoknak, forradalmároknak, háborús özvegyeknek, volt politikai foglyoknak stb. szóló kedvezményes bérletek kibocsátása és hosszabbítása március 1-jétől Sepsiszentgyörgyön a Gólya utcai végállomáson hétfőtől péntekig a következő program szerint zajlik: 8–12 és 14–20 óráig.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRA számíthatnak mindazok, akiket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelem ért. Telefon: 0741 568 527.