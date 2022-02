Mikhailo Podoljak ukrán elnöki tanácsadó azt nyilatkozta a helyszínen tartózkodó újságíróknak, hogy lezárult a tárgyalás, és ő is hozzátette, hogy egy esetleges következő kör előtt mindkét fél visszatér a hazájába, hogy a továbbiakról egyeztethessenek. Podoljak azt is elmondta, hogy a tárgyalások elsődleges célja az volt, hogy létrejöhessen a tűzszünet és megszűnjenek az ukrán területen zajló hadműveletek.

Podoljak később Twitteren azt írta, nagyon nehéz tárgyaláson vannak túl, de legalább egyelőre nem esett szó kötelező erejű ultimátumokról. Azt is hozzátette, hogy álláspontja szerint az orosz fél továbbra is rendkívül elfogultan szemléli a helyzetet.

A TASZSZ hírügynökség idézte az orosz delegáció egyik tagját, Leonyid Szluckijt, aki azt mondta, több olyan fontos pontot is talált a két fél, melyekben haladás érhető el, és a következő napokban újabb tárgyalás várható. Szluckij azt is megerősítette, hogy az orosz delegáció most visszatér hazájába, és a következő huszonnégy órában átbeszéli az ország vezetésével a történteket. (telex)