Több az új fertőzés, de már két megye zöld

Az előző naphoz képest hétfőn 510-zel több, összesen 4757 új koronavírus-fertőzést jelentettek, és a kórházi betegek száma is nőtt – 172-vel 7283-ra –, egészében véve azonban javult a helyzet, és már két megye (Suceava és Hargita) is zöld besorolásba került, 2 ezrelék alatti fertőzöttséggel, hét másik megye pedig kisárgult, ezekben 3 ezrelék alá esett a fertőzöttség.

Háromszéken 30 új esetet jegyeztek, a megye fertőzöttsége 4,09 ezrelék. Csökkent a súlyos betegek száma is, jelneleg 923-at kezelnek intenzív osztályon, 23-mal kevesebbet, mint vasárnap, közülük 810 nem kapott oltást. A beutaltak közül 422 kiskorú (számuk egy nap alatt 34-gyel nőtt), intenzív terápiára 6 gyermek szorul (eggyel kevesebb, mint vasárnap). Az áldozatok száma is nőtt, az elmúlt 24 órában 61 elhalálozást jelentettek, kettővel többet, mint vasárnap; 4 korábban történt. Minden elhunytnak volt más betegsége is, és csak 6-an voltak beoltva. Továbbra is magas a lakhelyi vagy intézményes elkülönítésben gyógyulók száma: jelenleg közel 123 ezer, a fertőzésgyanú miatt karanténban levőké pedig közel 66 ezer.