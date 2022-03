Újabb Lábbusz-útvonal

Tegnaptól újabb útvonallal bővül az egyre népszerűbb Lábbusz-program Sepsiszentgyörgyön, így a továbbiakban azon diákok is csatlakozhatnak a reggeli járatokhoz, akik a Szemerja negyedből indulnak a Nicolae Colan Általános Iskolába.

A Lábbusz szolgálatos sofőrjei február 28-tól hétköznapokon 7.10-kor a Vasile Goldiș utcai volt postahivatal épülete előtt várják a diákokat, hogy elkísérjék őket iskolájukhoz. Csatlakozni lehet a járathoz 7.15-kor az Andrei Șaguna utca és a Kós Károly utca kereszteződésénél, 7.20-kor a Kós Károly utca és Gyár utca kereszteződésénél, illetve 7.23-kor Gyár utca és Bánki Donát utca kereszteződésénél is. A Lábbusz 7.27-kor a Bánki Donát és a Gyümölcsös utca kereszteződésében is megáll, s csatlakozni lehet az iskolába igyekvőkhöz 7.32-kor a Gyümölcsös utca és Ág utca kereszteződésénél, 7.37-kor a Császár Bálint és a Nicolae Iorga utca találkozásánál; 7.42-kor a Nicolae Iorga és a Füzes utca kereszteződéséhez várják a diákokat, 7.47-kor a Nicolae Iorga utcai RDS előtt is megáll a Lábbusz, mely 8 órakor érkezik a Nicolae Colan-iskola bejáratához.

A program kezdeményezői emlékeztettek, a Lábbuszon minden héten más „buszsofőrök” – sportolók, színészek, politikusok, pedagógusok, orvosok, intézményvezetők, különböző sajtótermékek, civil szervezetek, egyesületek képviselői – kíséretében jutnak el az iskolákba a diákok. Aki bekapcsolódna a programba, szívesen kísérné iskolába reggelente a gyermekeket, az a 0744 830 819-es telefonszámon vagy a kincso.szekely@sepsi.ro e-mail-címen jelezheti szándékát.