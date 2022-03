Az orosz–ukrán háború kitörése óta Románia felett is megnőtt a katonai repülőgépek aktivitása, amelynek nyomai Háromszéken is észlehetők. A légi járművek áthaladása után az égen látható kondenzcsíkok mellett az állandó hajtóműzúgás is jelzi, hogy a megszokotthoz képest több vasmadár röpköd fölöttünk. A Hotnews.ro hírportál tegnap arról cikkezett, hogy sok romániai lakos aggasztónak találja ezt a tényt, és azt is, hogy az általuk hallott repülőgép nem mindig követhető nyomon a Flightradar24 online szolgáltatásán. Valójában nem minden fölöttünk átrepülő gépnek kell szerepelnie a nyilvános repüléskövető portálokon.