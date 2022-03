Könyvbemutató ♦ A baróti Tortoma Kiadó szervezésében Kisgyörgy Zoltán Erdővidék és Székföld, valamint Alsó-Háromszék című útikönyveit ma 18 órától Bodokon a református imateremben, pénteken 17 órától Gidófalván a tanácsteremben mutatják be.

♦ Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében tartják március 3-án, csütörtökön 18 órától a Balykó Elek emlékirata. A vándor székely emlékei című könyv bemutatóját (Háromszék Vármegye Kiadó, Sepsiszentgyörgy – Státus Kiadó, Csíkszereda, 2021). A kötetet bemutatja a szövegét gondozó, előszóval és jegyzetekkel ellátó dr. Székely Zsolt ny. egyetemi docens, nyelvészeti szempontból elemzi dr. Tapodi Zsuzsa, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem docense.

♦ A Haszmann Pál Közművelődési Egyesület szervezésében március 4-én, pénteken 18 órától az alsócsernátoni református paplak szomszédságában található gyülekezeti teremben Lackfi Dorottya és Sinha Róbert Jelenlét című koncertjével kezdődik az irodalmi est, majd Sántha Attila József Attila-díjas költő legújabb, Ágtól ágig című kötetének bemutatásával folytatódik. A szerző beszélgetőtársa dr. Deák Ferenc Loránd magyartanár, az est házigazdája Dimény H. Árpád költő. A kötet a helyszínen megvásárolható, akárcsak a szerző korábbi könyvei is.

Támogatás a kárpátaljaiaknak

Egyházak és civil szervezetek szerveznek gyűjtést Háromszéken a kárpátaljai közösségek megsegítésére, vannak, akik tartós élelmiszert, takarókat, palackozott ivóvizet gyűjtenek, de sokan úgy tartják, a pénzbeli adomány a leghasznosabb, mert abból azt vásárolnak a bajbajutottaknak, amire leginkább szükségük van.

ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET. A támogatásra szánt összeget a gyülekezeti tagok készpénzben a lelkipásztori hivatalban fizethetik be, vagy közvetlenül az egyházközség, illetve az egyházkerület bankszámlájára is utalhatják: Banca Comercială Română, Sfântu Gheorghe, Beneficiar: Parohia Reformată Sfântu Gheorghe IV., Sfântu Gheorghe, str. Lăcrămioarei nr. 5, Cod IBAN: RO68 RNCB 0124 0380 1170 0001, illetve Banca Comercială Română, filiala Cluj, Str. Gheorghe Barițiu nr. 10–12, Beneficiar: Eparhia Reformată din Ardeal, Cluj-Napoca, Str. Ion I. C. Brătianu nr. 51, Cod IBAN: RO66 RNCB 0106 0266 0457 0001 Ron SWIFT: RNCBROBUXXX.

A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ és a GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET e-mail-címe: unit.gondviseles@gmail.com, telefonszáma: 0740 133 027. Banki adatok: Asociația Gondviselés Segélyszervezet, adónyil­vántartási szám: 23481515, Banca Transilvania Cluj-Napoca, Swift-kód: BTRLRO22. Bankszámlaszámok: RO56 BTRL 0130 1205 1214 54XX (Ron), RO29 BTRL 0130 1205 1214 54XX (Huf), RO31 BTRL 0130 1205 1214 54XX (Eur), RO80 BTRL 0130 1205 1214 54XX (USD).

A ROMÁNIAI VÖRÖSKERESZT KOVÁSZNA MEGYEI KIRENDELTSÉGÉNEK hivatalos honlapja: voroskereszt-km.org, adományszámlaszáma: RO14 RNCB 0124 0380 2054 0001, a sepsiszentgyörgyi kereskedelmi banknál érhető el. Telefon: 0734 449 915, e-mail: office@crucearosie-cv.org, cím: Sepsiszentgyörgy, Kós Károly út 7. szám.

AZ RMDSZ HÁROMSZÉKI TERÜLETI SZERVEZETE partnerségben az RMDSZ Szatmár Megyei Szervezetével és a Máltai Szeretetszolgálattal tartós alap­élelmiszereket (liszt, cukor, olaj, konzervek, száraztészta stb.), gyerekeknek édességeket, 0,5 literes palackozott vizet, háló­zsákot, takarót, tábori (kemping) ágyat, gyertyát, elemlámpát gyűjt. Az adományokat hétfőtől csütörtökig 10–16 és pénteken 10–14 óráig az RMDSZ városi irodáiban várják: Sepsiszentgyörgyön (Martinovics Ignác u. 2. szám, 0735 610 100), Kézdivásárhelyen (Apafi Mihály utca 1. szám, 0721 297 540), Kovásznán (Szabadság utca 12. szám, 0734 639 897) és Baróton (Szabadság utca 19-es tömbház, 4B lépcsőház, 0742 174 168).

Emlékezés a kilakoltatásra

1949 húshagyókeddjének éjszakáján (március 2.) a háromszéki földbirtokosokat nyitott teherautókra kényszerítették (öreget, kisgyereket, mindenkit) és kényszerlakhelyre vitték Sepsiszentgyörgyre. A kulákokat feketelistára tették mint a rendszer fő ellenségeit. A társadalom ezt már elfelejtette, de akik még élnek, nem felejtenek. Március 3-án 16 órától emlékeznek az eseményekre Sepsiszentgyörgyön az Erzsébet parkban a kopjafánál.

Színház

AZ OSONÓ SZÍNHÁZMŰHELY csütörtökön 19 órától Sepsiszentgyörgyön az unitárius templom konferenciatermében játssza a József Attila szövegeiből készült Nem vagyok, csak mások látnak című előadását. Rendező: Fazakas Misi, előadja: Mucha Oszkár. A helyek korlátozott száma miatt helyfoglalás szükséges az osonoszinhaz@osono.ro e-mail-

címen.

A CSÍKSZENTGYÖRGYI SZÉKELY GÓBÉK március 6-án, vasárnap 16 és 20 órától Kovásznán a művelődési központban lépnek fel. A jegyek ára egységesen 25 lej. Helyfoglalás iratkozás alapján hétköznapokon 8–16 óráig a 0744 364 250-es telefonszámon. Az előadáson érvényesek a járványügyi szabályok.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 15.30-tól Katonadolog (magyarul beszélő) és 16 órától román felirattal, 17.30-tól Uncharted (magyarul beszélő), 18 órától Super-héros malgré lui (román felirattal), 19.45-től Rémálmok sikátora (román felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.

Zene

ISTVÁN ILDIKÓ ÉS BARÁTAI népzenei koncertet tartanak március 9-én, szerdán 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban. A koncerten az énekest hangszeren kíséri: Csibi Szabolcs, Lőrinczi Zsolt, Melkuhn Róbert, Mihály Pál és mások.

Jegyek a központi jegyirodában vásárolhatók. A rendezvényre az előírt egészségügyi szabályok érvényesek.

Hitvilág

IMA ÉS BÖJTNAP A BÉKÉÉRT. Ferenc pápa felhívást intézett a hívőkhöz és a nem hívőkhöz, böjtölési napot hirdetve meg a békéért hamvazószerdára. „Jézus megtanította nekünk, hogy az erőszak ördögi értelmetlenségére Isten fegyvereivel kell válaszolni: imával és böjttel” – mondta Ferenc pápa, aki a béke királynője, Szűz Mária közbenjárását is kérte, hogy oltalmazza a világot a háború őrületétől. Kéréséhez az erdélyi Mária Rádió is csatlakozik, a napi imádságokat a békéért ajánlva fel.

Tehetségkutató és szereplőválogatás

Roma tehetségkutatót és szereplőválogatást tart a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet és a Szarka Tamás Produkciós Iroda március 5-én, szombaton 11 órától Sepsiszentgyörgyön a Kónya Ádám Művelődési Ház előadótermében. Korhatár nincs, a következő kategóriákban várják a jelentkezőket: szólóének, szólóhangszer, zenekar, szólótánc, tánckarok. Az előadások legtöbb 3 percesek lehetnek. Egy hattagú szakmai zsűri várja a zene-ének-hangszer-tánc területén tehetséges roma nemzetiségűeket.

Röviden

INGYENES ÜGYINTÉZÉS KILYÉNBEN ÉS SZOTYORBAN. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óráig Kilyénben a kultúrotthonban, csütörtökön 16–18 óráig Szotyorban a régi orvosi rendelőben fogadják az érdeklődőket a magyar állampolgársággal kapcsolatos ügyekben.

TÖRTÉNELMI KÖNYVEK. A Székely Nemzeti Tanács sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu utca 21. szám) munkanapokon 9–13 óráig szimbolikus áron megvásárolható A székely nemzet atlasza (A Székelyföld tájrajza és történelme), valamint elsősorban történelem szakos tanárok számára a Székely honismereti munkafüzet 1. (tanári változat).

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postacímünkre is eljuttathatják: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Sensiblu – Dr. Max (telefon: 0267 312 049, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.