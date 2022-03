Következő írásunk

Még november elején örvendeztünk azon, hogy Szentivánlaborfalva nem tagadja meg magát, szülöttei – nem is egy-két személy, hanem egy kis tollforgató sereg – igyekeztek a nyomdafesték erejével menteni a két falu összeházasodásából létrejött település múltjának egy-egy szeletét. Ódzkodom most felsorolásba kezdeni, mert aki valaha is tollat vett kezébe azzal a céllal, hogy írjon erről az ikertelepülésről, nem érdemli meg, hogy kimaradjon a sorból.