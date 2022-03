Az akkreditáció elnyerése nemcsak elismerés az egyetemnek, az agrármérnöki szaknak, hanem felelősséget is jelent, további kitartó munkát a tanárok és a hallgatók részéről – hangsúlyozta Nyárádi István. Az akkreditációs bizottság négy tagja – a jászvásári élettudományi egyetem rektorhelyettese mint bizottsági elnök, a temesvári agrártudományi egyetem mezőgazdasági karának dékánja, a bukaresti agrártudományi egyetem docense és egy hallgató a suceavai egyetemről – arról is meggyőződhetett, hogy az eddigi három végzős évfolyam sikeresen államvizsgázott hallgatói megállják a helyüket a szakmájukban. Erről az újonc agrármérnökök munkáltatóival szervezett találkozón szerezhettek tudomást, ugyanakkor ez hasznos visszajelzés volt a tanulmányi központ számára is – mondta az igazgató. A Sapientia sepsiszentgyörgyi agrármérnöki szakán eddig harmincan nyertek mérnöki diplomát, kétharmaduk a szakmában dolgozik, többen saját farmjukat vezetik, néhányan a mesterin folytatják tanulmányaikat az egyetem marosvásárhelyi, illetve csíkszeredai karán.

A tanulmányi központ vezetője kiemelte tanárkollégái hozzáállását, és hangsúlyozta: mindez csapatmunka eredménye, ezért tartotta fontosnak, hogy az oktatók közül is néhányan jelen legyenek a sajtótájékoztatón. A marosvásárhelyi kar kertészmérnöki tanszékének önálló egységeként működő sepsiszentgyörgyi tanulmányi központban az agrármérnöki szak négy évfolyammal működik, a két éve indult erdőmérnöki képzésnek két évfolyamán tanítanak összesen kilencvenhat hallgatót, az indítandó szakokkal és a jövőbeni mesteri képzéssel azt szeretnék elérni, hogy önálló karrá alakuljanak – szögezte le Nyárádi István.