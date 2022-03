Színház

AZ OSONÓ SZÍNHÁZMŰHELY ma 19 órától Sepsiszentgyörgyön az unitárius templom konferenciatermében játssza a József Attila szövegeiből készült Nem vagyok, csak mások látnak című előadását. Rendező: Fazakas Misi, előadja: Mucha Oszkár. A helyek korlátozott száma miatt helyfoglalás szükséges az osonoszinhaz@osono.ro e-mail-címen.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház március 4-én, pénteken 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Are we human or are we dancers? című elő­adását játssza. Koreográfus: Ioa­na Marchidan. Jegyek a városi szervezőirodában vagy a biletmaster.ro platformon kaphatók.

A CSÍKSZENTGYÖRGYI SZÉKELY GÓBÉK március 6-án, vasárnap 16 és 20 órától Kovásznán a művelődési központban lépnek fel. A jegyek ára egységesen 25 lej. Helyfoglalás iratkozás alapján, hétköznapokon 8–16 óráig a 0744 364 250-es telefonszámon. Az előadáson érvényesek a járványügyi szabályok.

Bábszínház

BEMUTATÓ A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZNÁL. Március 6-án, vasárnap 18 órától bemutatják a Feketeország című, Benedek Elek meséje nyomán készült bábjátékot Vajda Zsuzsanna rendezésében. A 5 év fölötti nézőknek szóló előadás helyszíne a Cimborák Bábszínház stúdió­terme (Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 1. szám). Jegyeket foglalni, az előadással kapcsolatban érdeklődni a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél lehet. További információk a facebook.com/Cimborak oldalon.

Képernyő

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 Csak azért, mert szeretünk sportolni – negyvenéves a Bacon Kupa. 20.00 Megszámláltatunk és... hogyan találtatunk? – kerek­asztal-beszélgetés a kö­zelgő romániai népszámlálásról. 20.25 Télen nagy a hó – a Bujka énekegyüttes, a Huzavona zenekar és az erdővidéki táncosok műsora. 21.10 Kire szavazzunk? – kerekasztal-beszélgetés a közelgő magyarországi választásokról. A műsorok visszanézhetők az Erdovidektv YouTube-csatornán.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16 órától Clifford, a nagy piros kutya (magyarul beszélő) és Egyszer mindenkorra (román dráma), 17.45-től Katonadolog (magyarul beszélő) és Elk*rtuk (román felirattal), 19.45-től Halál a Níluson (román felirattal), 20 órától A hős (román felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.

Vadvédelmi világnap

A Vadon Közhasznú Egyesület a vadvédelmi világnap alkalmából rendezvénysorozatot szervez. Március 4-én, pénteken 17 órától filmvetítésre kerül sor Sepsiszentgyörgyön a Művész moziban, a vetítés után közönségtalálkozót tartanak a film alkotóival. Sepsiszentgyörgy Önkormányzata és a Vadon Közhasznú Egyesület ünnepélyes keretek között nyitja meg a Rókavár Erdei Iskolát március 5-én 11 órától Sugásfürdőn. Ezt követően természetjáró túrára kerül sor szakemberek vezetésével.

Emlékezés a kilakoltatásra

1949 húshagyókeddjének éjszakáján (március 2.) a háromszéki földbirtokosokat nyitott teherautókra kényszerítették (öreget, kisgyereket, mindenkit) és kényszerlakhelyre hurcolták el Sepsiszentgyörgyre. A kulákokat feketelistára tették mint a rendszer fő ellenségeit. A társadalom ezt már elfelejtette, de akik még élnek, nem felejtenek. Ma 16 órától emlékeznek az eseményekre Sepsiszentgyörgyön az Erzsébet parkban a kopjafánál.

Röviden

ÜGYINTÉZÉS SZOTYORBAN. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óráig Szotyorban a régi orvosi rendelőben fogadják az érdeklődőket a magyar állampolgársággal kapcsolatos ügyekben.

INGYENES FELVÉTELI FELKÉSZÍTŐ. A sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatagozata ingyenes felvételi felkészítőt tart a szeptembertől induló drámaosztályba március 5-én, szombaton 15 órától a líceum Visky Árpád Drámatermében. A felvételire május 19-én kerül sor. Telefon: a 0740 578 725.

MENEKÜLTEK ELHELYEZÉSE. A sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség 0800 800 767-es zöld száma a nap 24 órájában ingyenesen elérhető azok számára, akiknek útmutatásra vagy bővebb információkra van szükségük a térségünkbe érkező menekültek elhelyezésével kapcsolatban. A helyi hatóságok összesítik a szálláshelyeket, amelyeket természetes vagy jogi személyek bocsátanak a menekültek rendelkezésére (szállók, panziók vagy akár a saját lakásuk). Ezért kérik azokat, akik segíteni szeretnének, hogy március 6-ig az info@sepsi.ro címen jelezzék a felajánlott szálláshelyek számát és a lakhatási feltételeket (költségmentesen, térítés ellenében, mekkora összegért stb.), valamint a pontos címüket és elérhetőségüket.

TÖRTÉNELMI KÖNYVEK. A Székely Nemzeti Tanács sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu utca 21. szám) munkanapokon 9–13 óráig szimbolikus áron megvásárolható A székely nemzet atlasza (A Székelyföld tájrajza és történelme), valamint elsősorban történelem szakos tanárok számára a Székely honismereti munkafüzet 1. (tanári változat).

Hitvilág

MEGTÉRÉS, MEGÚJULÁS IMALÁNC. A sepsiszentgyörgyi Medjugorjei Imacsoport kezdeményezésére, a keresztre feszített Krisztus oltalmába ajánlva március 3. és április 7. között imamaratont tartanak, melynek a megtérés, megújulás a témája. Az imalánc videóinak hanganyaga meghallgatható naponta reggel fél nyolctól és este negyed tíztől a Mária Rádióban, valamint látni lehet a RomKat.ro honlapon és a sepsiszentgyörgyi Medjugorjei Imacsoport Facebook-oldalán. Első héten, március 4. és 10. között a magzati életünkért és a gyermekkorunkért szól az ima. Szentmiséket mutatnak be a Szent József-templomban azokért, akik végzik az imaláncot: 7 órától ma, március 4-én, 7-én, 9-én, 11-én és 12-én, valamint 18 órától március 10-én és 15-én. A nyitó szentmisét ma 18 órától Ilyes Zsolt atya, a belvárosi templom plébánosa mutatja be.

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban ma 17 órától az Élet a Lélekben plébániai imacsoport tagjai vezetik a szentségimádást.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Sensiblu – Dr. Max (telefon: 0267 312 049, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.