Időseknél ötvenszer nagyobb a rizikó

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) január 21-én közzétett jelentése szerint a 65 éves és idősebb be nem oltott személyek csaknem ötvenszer nagyobb valószínűséggel kerülnek kórházba koronavírus-fertőzés miatt, mint a három oltással rendelkező kortársaik. A CDC azt is megállapította, hogy az ötven év felettiek között a be nem oltott emberek 17-szer nagyobb valószínűséggel kerültek kórházba, mint azok, akik két oltást vettek fel a Covid-19 ellen. A 18 és 49 év közötti korosztály esetében 12-szer, a 12 és 17 év közöttiek fiatalok esetében pedig 9-szer volt nagyobb a kórházba kerülés veszélye.

A CDC szakemberei kiemelték, hogy megállapításaik többnyire a delta variánssal megfertőzöttekre vonatkoznak, ugyanis az omikron változatot hivatalosan csak november végén mutatták ki az Egyesült Államokban. Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ november 6-a és december 25-e között gyűjtötte az adatokat. A statisztikák szerint ugyan az omikron változat gyorsabban terjed, mint a delta variáns, de a hatóságok szerint kevesebb emberéletet követel, és kevesebb a kórházi kezelésre szoruló bete­gek száma is a beoltottak körében.

Leszámolnak a mítoszokkal?

Az American Journal of Epidemiology amerikai egészségügyi szaklapban január 20-án megjelent tanulmány szerint a Covid-19 elleni védőoltás sem a férfiaknál, sem a nőknél nem befolyásolja a gyermekvállalás esélyét. Az amerikai sajtó beszámolói szerint ez a kutatás „leszámol azokkal a világjárvány kitörése óta keringő mítoszokkal”, melyek szerint a koronavírus elleni védőoltások hatással lehetnek az ember termékenységére.

A Bostoni Egyetem kutatói több mint kétezer pár bevonásával végeztek vizsgálatokat, és a termékenységet tekintve nem találtak különbséget a beoltott és a be nem oltott párok között.

A kutatás azonban megállapította, hogy a fogantatás esélye kismértékben csökken, ha a férfi partner a fogantatás előtti 60 napon belül elkapta a Covid-19-et. Szakemberek szerint ez a megállapítás arra utal, hogy a koronavírus átmenetileg befolyásolja a férfiak termékenységét, ami potenciálisan elkerülhető lenne a védőoltások beadásával.

Sokan azért nem vették fel az oltást, mert aggódtak a termékenységük miatt – erről beszélt a Science Daily egészségügyi portálnak Amelia Wesselink, a Bostoni Egyetem epidemiológus professzora. „Tanulmányunk először mutatta ki, hogy a Covid-19 elleni oltás egyik partnernél sem függ össze a termékenységgel” – tette hozzá a tanulmány vezető szerzője.

Szakértők szerint az eredmények nemcsak arra utalnak, hogy a Covid-19 elleni vakcináknak nincs káros hatásuk a termékenységre, hanem arra is, hogy segítenek elkerülni a vírus által az anyák és a magzatok egészségére gyakorolt kockázatokat.

Arafat: a legújabb félretájékoztatás

Raed Arafat, az országos katasztrófavédelem vezetője legutóbb egy nemrégiben felbukkant rémhír miatt fakadt ki, amely szerint a SARS-CoV-2 ellen beoltott emberek HIV-fertőzöttek lesznek. Sajtótájékoztatóján a belügyi államtitkár ostobaságnak nevezte a híresztelést, és felkérte a lakosságot, hogy ne dőljön be ennek a rendkívül súlyos félretájékoztatásnak.

„Ezeket azért terjesztik, hogy a lakosságot megijesszék, hogy az emberek ne oltassák be magukat. Mindenféle tudományos alapot nélkülöz ez a híresztelés. A lakosság zárkózzon el az ilyen híresztelésektől, ne terjessze azokat, mert csak arra szolgálnak, hogy pánikot keltsenek és félretájékoztassanak” – mondotta Arafat.

Még nem indokolt a negyedik oltás

A rendelkezésre álló adatok jelenleg nem indokolják második emlékeztető oltás, azaz a vakcina negyedik adagjának bevezetését – írta jelentésében a francia kormányzati oltási stratégiáért felelős szervezet, a COSV, amelyet január 27-én tett közzé az AFP hírügynökség.

Kivételt jelentenek az auto­immun betegségben szenvedők, akiknek a COSV már korábban ajánlotta a második emlékeztető adag beadását. A többiek számára a szakemberek álláspontja szerint nincs jelentős hozadéka az esetleges második emlékeztető oltásnak.

A kormányzat számára ajánlásokat készítő szervezet felhívta a figyelmet arra is, hogy egy azonnali negyedik oltási kampány kontraproduktív hatással járna, mert a közvélemény könnyen értelmezhetné az oltakozás hatékonyságának megkérdőjelezéseként, s a túl gyakorinak tekintett oltás az attól történő elfordulás kockázatával is jár. A kormányzati szervezet ugyanakkor nem zárta ki, hogy újabb tudományos adatok tükrében a jövőben módosíthatja az álláspontját. (MTI, Agerpres)