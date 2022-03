Előadás a virtuális kapcsolatokról

Első alkalommal rendez az Udvartér Teátrumban Tóth Árpád. Mint mesélte, Kolcsár József társulatvezető azzal a felkéréssel fordult hozzá, hogy a társulat két új színészének, Pascu Tamarának és Barti Lehel Andrásnak adjon játéklehetőséget, neki pedig eszébe jutott, hogy a kolozsvári Reactor nevű színházi műhelyben látott egy nagyon aktuális darabot, amivel érdemes lenne itt is foglalkozni.

Győrfi Kata Love me Tinder nevű drámája román nyelven íródott, ezért lefordították. Mint kifejtette, a téma, amit a szöveg körüljár, már régóta foglalkoztatja, nevezetesen, hogy miben különbözik az online térben való párkapcsolat a valóságos párkapcsolattól, miben különbözik a virtuális kapcsolatteremtés a valóságostól. „Ez a társadalom széles rétegeit érintő, rengeteg kérdést felvető problémakör, melyet nem próbáltunk meg mindenestől belesűríteni az előadásba, csupán egy szeletét ragadtuk ki: az online jópofizás mögött rejlő mérhetetlen magányosság az, ami engem igazából érdekelt, hogy kik is valójában azok az emberek, akik a gépek mögött ülnek” – fogalmazott a rendező. Sokat változott a szöveg a próbák során, más hasonló írásokat is olvastak, melyek egy része inspirálóan hatott az előadásra. Garaczi László Veszteg című műve például a COVID-dal kapcsolatosan tárgyalja a karantén életformát, de az, hogy hogyan került át a mindennapi életünk az online térbe, rárímelt arra, amit Győrfi Kata darabja is fejteget. Ugyanígy az előadás részévé vált Falussy Lilla Metadolce című szövege is, melyet szintén inspirációs forrásként használtak. Két vers is bekerült az előadásba, ezenkívül a színészek is rengeteg ötletet hozzátettek, míg végül kialakult az előadás végleges szövegkönyve.

Tóth Árpád szerint nehéz, de egyben izgalmas is volt ez a kézdivásárhelyi próbafolyamat, örült neki, mert szereti a kihívásokat. „Jó volt belülről látni, hogy ilyen nehéz körülmények között, ilyen kevés emberrel is lehet színházat csinálni, hogy a nyitottság és elszántság mennyit hozzá tud tenni a színházi munkához. A játszók sem rutinosak még, hisz csak nyáron lesznek diplomás színészek, de az ebből fakadó hiányosságokat sikerült erényekké formálniuk” – mondta a rendező.

Tóth Árpád elsősorban színészként dolgozik a Tomcsa Sándor Színházban, de sok előadást rendezett már. 2006-ban végezte a színit, 2010-ben pedig a rendezői szakot, mindkettőt a marosvásárhelyi egyetemen. Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Marosvásárhelyen is rendezett már, bevallása szerint szeret kísérletezni, több kocsmaszínházi előadást is készített. Mint lapunknak elmondta, ő hisz abban, hogy a közönséget nemcsak a hagyományos értelemben vett színházban lehet megszólítani. A színház végtelen nyelven szól, ő pedig próbál olyan nyelveket találni, ahol el tud juttatni az emberekhez fontos üzene­teket.

Az előadás elkészítésében a rendező munkatársai voltak: Ila Gábor (zene), Esti Norbert (film) Ruszuly Ervin (mozgás). A drámát Miklós Dalma Bettina fordította le magyarra.