Sepsiszentgyörgyön éjszakázott két Ukrajnából menekült család

Hadnagy István, a helyi rendőrség vezetője lapunk érdeklődésére elmondta, a 17 fős csoport – köztük 5 gyermek – átutazóban volt térségünkben, elmondásuk szerint Németországba igyekeztek. Elszállásolásuk érdekében, kevéssel éjfél előtt kérte segítségüket az intézmény zöld számán az előpataki ortodox lelkész, aki maga vezette a családokat a sepsiszentgyörgyi Park Hotelhez, ahol oroszul is beszélő felesége révén sikerült szóba állni velük. Hadnagy István szerint az utazók fáradtak voltak, de közérzetük jó volt, örültek, köszönték, hogy szállást kaptak, és igyekeztek pihenőre térni.

A sepsiszentgyörgyi Park Hotel és Hostel díjmentesen igénybe vehető szobákkal segít azoknak, akik családjaikat hátra hagyva menekülnek a háború elől, a szálláshelyeket az önkormányzatnál is bejelentették – mondta el lapunknak Kovács István tulajdonos. Szerdán késő este kollégái fogadták az ukrajnai családokat – ő maga nem találkozott velük –, és készültek arra is, hogy utazásuk további részében is támogassák őket. Mivel korán reggel tovább is mentek, teát, kávét és szendvicseket is készítettek nekik útravaló gyanánt. Ha kell, ezután is szívesen segítünk – nyomatékosította a vállalkozó.

Hadnagy István jelezte, az önkormányzat felhívása nyomán összeállt az igényelhető szállások jegyzéke. Magánszemélyek is kínáltak lakhatási lehetőséget az ukrán-orosz konfliktus elől menekülőknek. A helyi rendőrség 0800 800 767-es zöld száma a nap minden órájában, ingyenesen hívható szállásért, útmutatásért a térségünkbe érkező menekültek elhelyezésével kapcsolatban.