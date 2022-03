Könyvbemutató

♦ A baróti Tortoma Kiadó szervezésében Kisgyörgy Zoltán Erdővidék és Székföld, valamint Alsó-Háromszék című útikönyvét ma 17 órától Gidófalván a tanácsteremben, szombaton 19 órától Rétyen a református imaházban mutatják be.

♦ A Haszmann Pál Közművelődési Egyesület szervezésében ma 18 órától az alsócsernátoni református paplak szomszéd­ságában található gyülekezeti teremben Lackfi Dorottya és Sinha Róbert Jelenlét című koncertjével kezdődik az irodalmi est, mely Sántha Attila József Attila-díjas költő legújabb, Ágtól ágig című kötetének bemutatásával folytatódik. A szerző beszélgetőtársa dr. Deák Ferenc Loránd magyartanár, az est házigazdája Dimény H. Árpád költő.

♦ A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének (SZMÚE) kiadásában 2021-ben megjelent Gúnyhatár – Léphaft-karikatúrák körülírva (szerkesztette Ambrus Attila) és a Múltból jövendőt – Történelem hazulról (szerkesztette Szekeres Attila) című köteteket március 9-én, szerdán 18 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Házban mutatják be. Köszöntőt mond Bedő Zoltán, az SZMÚE elnöke, a kötetek születéséről az ötletgazda Galbács Pál, az SZMÚE tiszteletbeli elnöke beszél. A Gúnyhatár című albumot bemutatja Ambrus Attila, a Brassói Lapok főszerkesztője, méltatja Sarány István, a Hargita Népe főszerkesztője, a Múltból jövendőt című történelemszilánk-gyűjteményt bemutatja Szekeres Attila, a Háromszék Történelmünk rovatának vezetője, méltatja Farcádi Botond, a Háromszék főszerkesztője. Az est házigazdája Tóth László közíró.

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház ma 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Are we human or are we dancers? című előadását játssza. Koreográfus: Ioana Marchidan. Jegyek a városi szervezőirodában vagy a biletmaster.ro platformon kaphatók.

A CSÍKSZENTGYÖRGYI SZÉKELY GÓBÉK március 6-án, vasárnap 16 és 20 órától Kovásznán a művelődési központban lépnek fel. A jegyek ára egységesen 25 lej. Helyfoglalás iratkozás alapján hétköznapokon 8–16 óráig a 0744 364 250-es telefonszámon. Az előadáson érvényesek a járványügyi szabályok.

Bábszínház

BEMUTATÓ A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZNÁL. Március 6-án, vasárnap 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Cimborák Bábszínház stúdiótermében bemutatják a Feketeország című, Benedek Elek meséje nyomán készült bábjátékot Vajda Zsuzsanna rendezésében. A 5 év fölötti nézőknek szóló előadásra jegyeket foglalni, az előadással kapcsolatban érdeklődni a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél lehet.

Hitvilág

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. Nagyböjt minden péntekén kereszt­úti ájtatosságot végeznek az esti mise előtt, 17.15-től a sepsiszentgyörgyi belvárosi templomban. Ma a Nőszövetség tartja a keresztutat.

CSALÁDOS ISTENTISZTELET. Vasárnap 12 órától a sepsiszentgyörgyi vártemplomban a családos istentisztelet keretében Marosán Csaba színművész Őrizem a szemed címmel tart előadást. A műsorban olyan költemények hangzanak el, melyeknek középpontjában a férfi-nő kapcsolat, vagyis a szerelem áll, mert bármilyen fájdalmat, bosszúságot is okoznak néha egymásnak, a legmélyebb gyönyörűséget, igazi menedéket mégiscsak egymásban lelik. Fuvolán közreműködik Vajas Emőke. Az előadás ideje alatt gyerekfoglalkozást biztosítanak.

Zene

NŐNAPI HANGVERSENY. Március 7-én, hétfőn 19 órától rendkívüli kamarazene-koncert lesz az Árkosi Kulturális Központban (Sepsiszentgyörgy, Bástya Ház, Olt utca 6. szám). Az Egaleco – esélyegyenlőség című, a nemzetközi nőnap tiszteletére tartott hangversenyen egy férfi és egy női zeneszerző művét hallhatják az érdeklődők. Fellép: Filip Ignác Csaba (fuvola), Monica Florescu (zongora) és Makcim Fernandez Samodaiev (gordonka).

Kiállítás

RAJZKIÁLLÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön a Kónya Ádám Művelődési Házban ma 17 órakor Bandi Irén esztéta megnyitja Márton Etele Bulcsú, a Gyárfás Jenő Amatőr Képzőművész Szövetség tagjának egyéni rajzkiállítását.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 17 órától A kuflik és az Akármi (magyar animációs családi film), 18.45-től Vegyél el (román felirattal); szombaton: 11 órától A kuflik és az Akármi (magyar animációs családi film), 11.15-től Clifford, a nagy piros kutya (románul beszélő), 16 órától Katonadolog (román felirattal), 16.15-től Batman (román felirattal), 18 órától Vegyél el (román felirattal), 19.30-tól Rém­álmok sikátora (román felirattal), 20 órától Uncharted (román felirattal); vasárnap: 11 órától Encanto (magyarul beszélő) és 11.15-től románul beszélő, 15.30-tól A kuflik és az Akármi (magyar animációs családi film), 15.45-től Katonadolog (magyarul beszélő), 17 órától Pókember: Nincs hazaút (magyarul beszélő), 17.45-től Uncharted (magyarul beszélő), 19.45-től A hős (román felirattal), 20 órától Halál a Níluson (román felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.

Röviden

INGYENES FELVÉTELI FELKÉSZÍTŐ. A sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatagozata ingyenes felvételi felkészítőt tart a szeptembertől induló drámaosztályba március 5-én, szombaton 15 órától a líceum Visky Árpád Drámatermében. A felvételire május 19-én kerül sor. Telefon: a 0740 578 725.

MENEKÜLTEK ELHELYEZÉSE. A sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség 0800 800 767-es zöldszáma a nap 24 órájában ingyenesen elérhető azok számára, akiknek útmutatásra vagy bővebb információkra van szükségük a térségünkbe érkező menekültek elhelyezésével kapcsolatban. A helyi hatóságok összesítik a szálláshelyeket, amelyeket természetes vagy jogi személyek bocsátanak a menekültek rendelkezésére (szállók, panziók vagy akár a saját lakásuk). Kérik azokat, akik segíteni szeretnének, hogy március 6-ig az info@sepsi.ro címen jelezzék a felajánlott szálláshelyek számát és a lakhatási feltételeket (költségmentesen, térítés ellenében, mekkora összegért), a pontos címüket, elérhetőségüket.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig a Sajtó utcai Transfarm (telefon: 0267 315 136, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089), hétfőtől a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) szombaton és vasárnap 9–12 óráig; a Józef Bem utca 2/3/J/1. cím alatti Dent-Art rendelőben (0733 007 002) szombaton és vasárnap 12–16 óráig; a törvényszékkel szembeni dr. Mester-Nagy Ildikó rendelőben szombaton 12–14 óráig (0755 786 178); a Grigore Bălan tábornok út 62/2. szám alatti Fazakas Dental Clinic rendelőben (0744 857 743) szombaton és vasárnap 10–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.