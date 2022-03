NINCS ÍTÉLET A COLECTIV-PERBEN. Harmadik alkalommal halasztotta el a Colectiv-ügy végleges ítéleteinek kihirdetését tegnap a bukaresti fellebbviteli bíróság, amely az ügyvédeket okolja, akik a határidő után is írásos beadványokat nyújtottak be, így további időre van még szükség, amíg a komplex ügy minden aspektusát megvizsgálják.

Az elsőfokú ítélet értelmében Cristian Popescu-Piedone, Bukarest 4. kerületének volt polgármestere 8 év 6 hónap börtönbüntetést kapna hivatali visszaélés miatt. A 2015-ös tragédia ugyanis éppen amiatt keltett akkora felháborodást, mert kiderült, hogy konkrétan a korrupció, a háttérmutyi okozta 64 áldozat halálát. A hirtelen kitört népharagba belebukott Victor Ponta akkori miniszterelnök is, ám azóta a PSD újra a legnépszerűbb romániai párt (most is kormányon van), Cristian Popescu-Piedonét 2020-ban megválasztották az 5. kerület polgármesterének, a bíróság pedig még mindig halasztgatja a végleges döntést. Szóval nem úgy tűnik, hogy az ország bármit is tanult volna a borzalmas tragédiából. Az ítélethirdetés újabb határideje április 15. (Főtér)

ION ILIESCU 92 ÉVES. Március 3-án 92 évet töltött Ion Iliescu volt államfő, aki a Călăraşi megyei Olteniţán született 1930-ban. Az ötvenes években a bukaresti műszaki egyetem elektrotechnikai szakán és a moszkvai energetikai intézetnél tanult, 1967–71 között ifjúsági miniszter, hat hónapig a Román Kommunista Párt Központi Bizottságának titkára, 1971–74 között Temes megye tanácsának alelnöke, 1974–79 között Iaşi megye tanácsának elnöke, 1979-től 1984-ig az országos vízügyi tanács, majd a bukaresti műszaki kiadó vezetője volt. 1989. december 22-én ő vette át az ország irányítását, a Ceaușescu-házaspár elmenekülése után előbb a Nemzeti Megmentési Front, majd (1990 májusában) az állam elnöke lett. 1992-ben újraválasztották, 1996-ban alulmaradt Emil Constantinescuval szemben, de 2000-ben harmadszor is megválasztották. 2016-ban bűnvádi eljárás indult ellene (is) a legnagyobb, 1990 júniusában történt bányászjárás miatt, 2019-ben pedig az 1989. decemberi események miatt, de egyikben sem halad a per. Iliescu öt éve nem jelent meg a nyilvánosság előtt, feleségével, Ninával él, gyermekük nincs. (Ziare.com)