Partnerség gyógyturizmusért

A megyei önkormányzat elnöke elmondta, a szakmai együttműködés célja a háromszéki borvizek, mofetták, valamint a népi feredők gyógyhatásának tudományos kutatása. A partnerség része a régiónk népszerűsítése is, ugyanakkor szeretnék elérni, hogy a háromszéki mofetta- és borvízkezelések orvosi ajánlás nyomán elérhetők legyenek a betegek számára. „Úgy gondoljuk, hogy az ország legnagyobb orvosi egyetemével kötött együttműködési szerződés egyben ugródeszkát is jelent Háromszék hírnevének” – fogalmazott Tamás Sándor. Rámutatott arra is, a Potsa megyefejlesztési terv egyik fő stratégiai célja éppen a turizmus, valamint a kapcsolódó ágazatok fejlesztése, ugyanakkor fontosnak tartják, hogy a gyógyturizmust szakmailag is megalapozzák térségünkben, és ezt a célt szolgálja az a szakképző központ is, melyet Málnásfürdőn kívánnak létrehozni. (dvk)