Önkormányzatok, politikai alakulatok, civil szervezetek, vállalkozók, gazdák és magánszemélyek fogtak össze, és kezetek gyűjtésbe Háromszék-szerte az orosz-ukrán válság által sújtott emberek megsegítésére. Péntek délelőtt az egyik sepsiszentgyörgyi gyűjtőponton jártunk, ahol az RMDSZ háromszéki szervezetének elnöke, valamint a Máltai Szeretetszolgálat képviselői számoltak be a gyűjtésről, illetve a felajánlásokról szükséges tudnivalókról.

Mint arról lapunkban korábban hírt adtunk, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete partnerségben a szövetség Szatmár megyei szervezetével, illetve a Máltai Szeretetszolgálattal gyűjtést indított a kárpátaljaiak megsegítésére. A csomagokat, felajánlásokat az RMDSZ sepsiszentgyörgyi, kézdivásárhelyi, kovásznai és baróti irodáinál adhatják le mindazok, akik valamilyen formában segíteni kívánnak.

Az egyik sepsiszentgyörgyi gyűjtőponton péntek délelőtt palackozott ásványvizet pakoltak le egy autóról. Tamás Sándor, az RMDSZ háromszéki elnöke arról tájékoztatott, az előző napokban sikerült összegyűjteni több mint háromezer flakon palackozott ásványvizet, 600 kg lisztet, közel 200 kg más élelmiszert, de nagyon sok tisztító- és tisztálkodási szert is. Arra kérte a lakosságot, aki segíteni kíván a nehéz helyzetben lévőkön, mindenekelőtt tartós élelmiszert adományozzon, de nagy szükség van tábori felszerelésre, matracokra, paplanra, párnára, tábori ágyakra, hiszen sokan arra kényszerültek, hogy elmeneküljenek. Megjegyezte, eddig több mint egymillió ember hagyta el Ukrajnát, nagyobb része Lengyelország felé, de sokan indultak Magyarország és Románia felé, különösen a határ menti megyékbe. Éppen ezért kötöttek egyezséget a Szatmár megyei RMDSZ-szel, valamnit a Máltai Szeretetszolgálattal, hogy segítségük révén az idehaza összegyűjtött adományok ütemezve jussanak el Kárpátaljára. Elmondta azt is, a brassói RMDSZ által összegyűjtött adományokat is Sepsiszentgyörgyre szállítják, majd innen küldik tovább Szatmárnémetibe.

Tamás Sándor ugyanakkor a háromszékiek szolidaritásáról biztosította az ukrajnaiakat, s kijelentette, „minden háborút, erőszakot ellenzünk”. Jelezte azt is, a megyében több mint 400 szálláshelyet ajánlottak fel a menekültek számára Sepsiszentgyörgyön, Kézdiszéken, Erdővidéken, Bodzavidéken, és a megyei önkormányzathoz tartozó szálláshelyek is elérhetők számukra. „Sajnáljuk ezt a helyzetet, sajnáljuk ezeket az embereket, különösen az áldozatokat, hiszen minden anya életre szüli a gyerekét, nem halálra. Minden elhunyt katona valakinek a fika, kedvese vagy éppen az édesapja. Azt szeretnénk, hogy minél hamarabb fejeződjön be ez a háború” - összegzett az RMDSZ háromszéki elnöke.

Sövér Aliz, a Máltai Szeretetszolgálat képviselője köszönetet mondott azért a hatalmas összefogásért, melyet ebben a nehéz időszakban tapasztalnak, ugyanakkor a szervezet nevében arra buzdított, hogy a gyűjtést a továbbiakban is folytassák az emberek. Megjegyezte, pénzbeli adományokat is fogadnak, a számlaszám a szervezet Facebook-oldalán bárki számára elérhető. Elmondta, kollégái továbbra is a határokon vannak, így hathatósan tudják segíteni a hozzánk érkező menekülteket. A sepsiszentgyörgyi gyűjtőközpontba érkezett adományokat Kárpátaljára szeretnék eljuttatni, hiszen az ottani Máltai Szeretetszolgálat fiókszervezetével szoros kapcsolatot ápolnak, a csomagokat a továbbiakban onnan osztják szét.

Gazdák, vállalkozók is segítenek

A háromszéki gazdatársadalmat mozgósító Könczei Csaba parlamenti képviselő, elmondta szerda délutáni felhívásuk nyomán első körben a zágoni gazdák ajánlottak fel 600 kg lisztet, amit Bokor Gábor falugazdásszal hoztak be a sepsiszentgyörgyi gyűjtőpontra, de sokan mások is gyorsan csatlakoztak a kezdeményezéshez. Hozzáfűzte, hozzátvetőlegesen három tonna krumplit is felajánlottak támogatásként, ám ezt az időjárás miatt egyelőre nem tudják elszállítani, amit azonban erre lehetőség lesz, eljuttatják a megfelelő helyre.

Miklós Zoltán parlamenti képviselő arról beszélt, a vállalkozók is megpróbálják kivenni részüket az adakozásban, gyűjtésben. Jelezte, egy fuvarozással foglalkozó sepsiszentgyörgyi cég az első hívásukra felajánlotta, hogy a következő napokban összegyűlt élelmiszereket eljuttatja Szatmár megyébe. A legkevesebb, amit megtehetünk, hogy igyekszünk segíteni a bajba jutott embereken, a kárpátaljai testvéreinken – mondta, és arra biztatott mindenkit, segítsen amivel tud.