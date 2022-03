Nyolcpontos siker

A házigazda KSE kapta el jobban a Marosvásárhelyi Sirius elleni összecsapás rajtját, és a kék-fehérek az első negyed felénél már 5 ponttal vezettek (7–2). A folytatásban is a mieink irányították a küzdelmet, és 16–8-as eredménynél zárult az első tíz perc. A második szakasz elején is a kézdivásárhelyiek voltak a jobbak, ám a lassan magára találó Sirius kiegyenlítette a párharcot (35–30). A térfélcserét követően is kiélezett csata zajlott a pályán, a nagyszünet után pedig az egyre jobban játszó vendégek előbb 44-re, majd 48-ra is kiegyenlítettek, de a vezetést nem tudták megszerezni. Az utolsó negyed eleje is szoros párviadalt hozott, amiből a higgadtabban játszó hazaiak kerültek ki jobban. A 35. percben plusz tíz volt a kék-fehérek javára (66–56), a KSE pedig nagy lépést tett idénybeli tizedik sikere felé. A marosvásárhelyeik mindent megtettek azért, hogy megfordítsák a mérkőzést, de Ljubomir Kolarevic és Farkas Alpár tanítványai kézben tartották az összecsapást, amelyet végül nyolcpontos különbséggel, 76–68-ra nyertek meg. A találkozó legeredményesebb játékosát a KSE adta, mivel Ines Corda 23 ponttal vette ki részét csapata hétvégi diadalából.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 23. forduló: KSE–Marosvásárhelyi Sirius 76–68 (16–8, 19–22, 13–18, 28–20). Kézdivásárhely, Kicsid Gábor Sportcsarnok. Vezette: Ionuț Moraru, Alexandru Sandu, Michael Nicoară. Mintegy 250 néző. KSE: Welch-Coleman 17/3, Debreczi 6, Corda 23/12, Lewis 14, Kozman–Csurulya, Bara-Németh, Tuchilus 10, Domokos, Marthi, Nagy, Taylor 6. Edző: Ljubomir Kolarevic, Farkas Alpár. Sirius: Lipovan 7/3, Sherrill 15, Chiș 13/6, Griffin 6/3, Sólyom–Cortez 14/3, Mircea, Badi 11/6, Anca, Feiseș 2, Czimbalmos. Edző: Carmin Artemie Popa.



Másodjára is legyőzték az Aradot

A Sepsi-SIC gyengébben kezdte aradi meccsét, de a 7. percben sikerült kiegyenlíteniük 13-ra, majd 15–21-re nyerték meg az első negyedet. A második játékrész elején az FCC gyorsan ledolgozta hátrányát, majd egy darabig a csapatok felváltva vezettek, ám a 16. perc elején 27–27-es döntetlen volt a rangadó állása. A következőkben a zöld-fehérek végleg magukhoz ragadták a kezdeményezést, és 35–44-es állásnál vonultak szünetre. A fordulás után folytatódott a SIC remek játéka, amely fokozatosan ellépett az éllovas házigazdától, és egyre közelebb volt zsinórbeli tizenhetedik győzelméhez (46–62). Az utolsó negyedben is ment az adok-kapok, s bár a Maros-partiak mindent megtettek, hogy ismét közelebb kerüljenek a sepsiszentgyörgyiekhez, a címvédők minden kísérletüket hárították. A vége 82–63 lett a Sepsi-SIC javára, ahol ezúttal is a nyolc lepattanót és 22 pontot jegyző Brianna Fraser lett a legjobb. A túloldalon Lanay Keys és Alexandra Ghiță is 18–18 ponttal fejezte be a találkozót.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 23. forduló: Aradi FCC–Sepsi-SIC 63–82 (15–21, 20–23, 11–18, 17–20). Arad, Victoria Terem. Vezette: Amalia Marchiș, Cristian Trofim, Ioana Drăgoi. Arad: Vitulova 4, Keys 18/9, Manea, Ghiță 8, Hadžović 18/3–Vaida 2, Vati, Mîrne-Nagy, Rotariu, Akathiotou 6/3, Fleșer 3/3, Sutherland 4. Edző: Jose Miguel Araujo Peres. Sepsi-SIC: Jones 17/9, Podar 6, Pop 4, Fraser 22, Raber 15–Croitoru, Cătinean, Ghizilă 8/6, Wallace, Pašić 10/3, Botos. Edző: Zoran Mikes.

A Kézdivásárhelyi SE legközelebb kedden lép pályára, amikor is 16.30 órától a Szatmárnémeti VSK-t fogadja a Kicsid Gábor Sportcsarnokban, a Sepsi-SIC viszont készülhet a Târgoviște elleni vendégjátékára.