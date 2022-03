Erdészeti kihágások miatt bírságoltak

Az ellenőrzés gazdasági szereplőkre is kiterjedt, esetükben a faanyag beszerzésével, tárolásával és forgalmazásával kapcsolatos jogszabályok betartását vizsgálták. A szakemberek és a rendőrség képviselői egy hét alatt kilenc kereskedelmi társaságot, illetve egy magánerdészetet kerestek fel, az ellenőrzés során tapasztalt 18 szabálysértés miatt összesen 176 ezer lej pénzbírságot szabtak ki. Emellett közel 1200 köbméter fát is elkoboztak. A terepszemlén két esetben a fák jogtalan megjelölésére is fény derült. A megyei rend­őr-felügyelőség tájékoztatása szerint a hasonló akciókat a következő időszakban is folytatják. (dvk)