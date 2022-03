A fejlesztési terv végleges formája számos munkacsoporti egyeztetés és közvita eredménye, és azon mezőgazdasági és vidékfejlesztési területeket jelöli meg, amelyekre a 2023 és 2027 közötti időszakban pályázni lehet. „Biztosíthatom az összes mezőgazdászt, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a stratégiai terv elhozza a stabilitást és a kiszámíthatóságot, amelyre a román mezőgazdászoknak nagy szükségük van” – nyilatkozta Adrian Chesnoiu agrárminiszter. (incze)

Kell az összefogás

Az elmúlt héten zágoni gazdák fogtak össze az adományozásban ukrajnai rászorulók támogatására. Közel ezer kilogramm búzát adományoztak, ezt az egerpataki Módi-malomban őröltették lisztté. A kenyérnekvalót a Máltai Szeretetszolgálat révén juttatják el előbb Szatmár megyébe, onnan pedig kárpátaljai rászorulóknak. A gyűjtést a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete szervezte Könczei Csaba parlamenti képviselő és Zágon polgármestere, Kiss Gusztáv vezetésével. „Köszönet minden adományozónak, zágoni gazdának és az egerpataki molnárnak is. Megmutatták, számíthatunk rájuk minden, magyarságot érintő nehézségben” – értékelte Könczei. „A szükség továbbra is nagy úr Kárpátalján – ukránok, románok, de magyarok körében is –, ezért fontos, hogy a következő napokban folytassuk a gyűjtést. Mezőgazdasági terményekre, de tartós élelmiszerekre is szükség van. Akik jószívből adakoznának, jelezzék támogatásukat a 0756 726 285-ös telefonszámon – mondta a képviselő.

Erdei tanösvény és dendrológiai park

Új tervek körvonalazódnak Zágonban. Előzetes megbeszélések zajlottak egy leendő erdei tanösvény és egy dendrológiai park kialakítása érdekében. A Hegyfarka rész körzetében elképzelt befektetés nemcsak a község turisztikai látványosságait, érdekeltségeit szolgálná, hanem szakszerű betekintést nyújtana a fiatal generációknak a körzet növénytani, zoológiai, kőzettani és történelmi érdekességeinek megismerése terén. Eddig egyeztetések voltak a zágoni önkormányzat, a helyi magán­erdészet, a környezetvédelmi minisztérium, a Vinca Minor-környezetvédők és a a Székely Gazdák Egyesülete között, a Sapientia egyetem erdészeti karát is be szeretnék vonni a megvalósításba, erről is voltak rövid megbeszélések. A napokban a terv lehetőségeit mérlegelő megbeszélést kívánnak összehozni. (bokor)