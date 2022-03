Összefonódik a magyarok és székelyek szabadsága

A közlemény felidézte: 1854-ben fenyegetésként időzítették március 10-ére a Makk-féle összeesküvés székely vértanúinak a kivégzését. Azt üzenték vele: így jár az, aki március 15-ét, a magyar szabadság napját felidézve újra fel akarja lobbantani a szabadságharc lángját.

Izsák Balázs kijelentette: a 21. században a magyar szabadság intézményi garanciája a magyar állam. „Magyarország állami szuverenitását az Orbán Viktor vezette nemzeti kormány szavatolja, és számunkra erkölcsi kötelesség a magyar szabadságot megvédeni” – áll a közleményben. Hozzátette, a nemzeti régiók ügyében való továbblépés is akkor lesz sikeres, ha építhetünk április 3. után a nemzeti kormányra, annak diplomáciai bölcsességére és nemzeti elkötelezettségére.

Idén március 10-én ismét a turulszobor mellett tartják a sepsiszentgyörgyi megemlékezést, melyen Izsák Balázs is beszédet mond. Szintén Sepsiszentgyörgyön adják át az ünnep alkalmából az SZNT Gábor Áron-díját Erika Casajoana katalán politikusnak is, akinek fontos szerepe volt abban, hogy Katalóniában is sokan támogatták aláírásukkal a nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezést.