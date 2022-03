Tegnap a megyeközponti Nicolae Colan Általános Iskola végzősei ismerkedtek a Puskás-iskola elektrotechnikai, CNC- (számítógépvezérlésű gépek), hegesztő-, autó- és mezőgazdaságigép-szerelő, húsipari, asztalos-, és textilműhelyeiben folyó gyakorlati oktatással. A hogyan tovább? kérdésünkre szinte minden diák pontos választ adott, azaz határozott abban a tekintetben, hogy mit szeretne.

Porzsolt Lóránt autószerelő akar lenni, ebben az iskolában folytatná a tanulást a hároméves képzésben, Boér Gergő szintén a Puskás-iskolát választja, a CNC- vagy a kőműves szakon tanulna, Tókos Tibor a Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola líceumi szakács osztályába felvételizik. A sepsiszentkirályi Ferencz Anna a prázsmári Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Líceum állategészségügyi vagy mezőgazdasági osztályát célozza meg, ahol román nyelvű az oktatás, de nem bánja, azt reméli, ezáltal könnyebb lesz számára az érettségi román nyelv és irodalomból. Józsa Bernadett Kriszta óvodás korától vesz részt rajzversenyeken, a kilencedik osztálytól a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceumban kívánja folytatni tanulmányait, Elekes Boróka a kézdivásárhelyi tanítóképzőbe felvételizik. A múlt hét két tanítási napján és hétfőn a sepsiszentgyörgyi iskolákon kívül nyolcadikosok látogattak a Puskás Tivadar Szakközépiskolába Zágonból, Kökösből, Sepsiilyefalváról, Rétyről, Bodokról, Gidófalváról, Mikóújfaluból, Nagyborosnyóról, Zaboláról, Árkosról és Sepsiskőröspatakról.

Háromszék többi szakközépiskolájában is nagy a nyüzsgés ezekben a napokban. A műhelylátogatások mellett vetélkedőket tartanak, kiállítják a diákok munkáit, találkozót szerveznek azokkal a vállalkozókkal, akiknek cégénél gyakorlatoznak. A múlt héten a Puskás-iskolában is tartottak diák-tanár-vállalkozó hármas találkozót, amelyen a cégek képviselői panaszként elmondták, hogy nem minden hozzájuk érkező diák érdeklődik az adott szakma iránt, ellenben minden csoportban akadnak olyan tanulók, akiket a későbbiekben szívesen alkalmaznának – emelte ki lapunk megkeresésére Szőke Annamária, az iskola aligazgatója. A duális képzésben tulajdonképpen saját cégük számára nevelik a tanoncokat, olyan vállalkozó is van, aki külön oktatóműhelyt szerelt fel e célból, egy cégtulajdonos pedig elmondta, egyik tanítványból közelebbről csoportvezető lehet, mert elkötelezett aziránt, amivel foglalkozik – részletezte az iskolavezető. Szőke Annamária nem rejtette véka alá, hogy iskolájukba és általában a szakképzési osztályokba nagyon kevés tanuló felvételizik tudatosan, diákjaik inkább azokból a nyolcadikosokból kerülnek ki, akik nem jutnak be máshova. Szerinte sok szülő tévesen irányítja gyermekét az elméleti oktatás felé, nem méri fel, hogy képességei alapján számára egy mesterség elsajátítása többet érne, jobban boldogulna vele.

Bár a mesterségek napjait országosan egységes időpontban szervezik, minden iskola maga dönt a programok tekintetében.