Törvény írja elő a magyar feliratot

Megszavazta tegnap a parlament alsóháza is azt a jogszabályt, amely előírja, hogy a magyar nemzeti kisebbséghez kapcsolódó emlékműveket magyar nyelven is feliratozni kell.

A törvényt tavaly szeptemberben a szenátus is elfogadta, így már csak az államelnöknek kell aláírnia, hogy hatályba léphessen. A magyar emlékművek feliratozására vonatkozó törvénymódosítást Szabó Ödön, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) képviselője terjesztette be, aki az RMDSZ hírlevele szerint elmondta: ezzel megteremtették azt a lehetőséget, hogy a magyar vonatkozású emlékműveknek nemcsak a többségükben magyarok által lakott településeken, hanem a szórványban is, ahol a magyarok számaránya nem éri el a 20 százalékot, magyar nyelvű felirata is legyen.