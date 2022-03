A városvezető úgy vélte, ha már a kérdést napirendre tűzték, illetve a frakcióvezetőkkel és pártelnökökkel előzetesen is konzultált az ügyben, a tanácstagok előtt is ismerteti a tervezetet. Mint mondotta, a kedvezmény megadását a pénzügyi törvényt tavaly módosító kormányjavaslat teszi lehetővé, és azokra az adósságokra vonatkozik, amelyeket 2020. március 31-ig halmoztak fel. A tanácshatározat tételesen leírja azokat a lépéseket, amelyeket a kedvezménnyel élni kívánónak be kell tartania, s rendelkezik arról is, hogy mikor kell elfogadni vagy elutasítani azt. A hivatalnak a kedvezményt biztosító határozatát minél szélesebb körben meg kell hirdetnie, az érdekeltek pedig június 30-ig élhetnek a mentesítéssel.

Pál-Szilágyi Zoltánnak is volt adókedvezményt érintő kérdése. Az RMDSZ frakcióvezetője azt kívánta megtudni, érvényben van-e még az a kormányrendelet, amelyik a helyi érdekeltségű turisztikai cégek részére biztosít ötvenszázalékos adókedvezményt ingatlanjaikra. Benedek-Huszár János válaszában úgy fogalmazott, bár némi fenntartással mondja, de úgy tudja, érvényben van még a rendelet. Mint megjegyezte, a tavaly akadt néhány cég, amelyik élt a lehetőséggel, és kérte a kedvezményt, ám akadt olyan is, amelyik tavaly megkapta, idén – mivel azt a típusú tevékenységét felfüggesztette – már nem.