Bogdan Chiriţoiu, a Versenytanács elnöke úgy nyilatkozott, hogy az üzemanyagpiacon kialakult „nehéz és ingatag nemzetközi helyzetet” elsősorban az ukrajnai orosz agresszió miatt hozott gazdasági intézkedések idézték elő. „Mi ügyelünk arra, hogy egyes vállalatok ne használják ki ezt a helyzetet, egy esetleges indokolatlan áremelés ugyanis szankciókat vonhat maga után” – mondta.

Adrian Câciu pénzügyminiszter Facebookon fejezte ki felháborodását amiatt, hogy a nyersolaj világpiaci árának csökkenése ellenére szerdán a hazai töltőállomások egy része növelte az árait. Emlékeztetett arra, hogy az adóhatóság, a fogyasztóvédelem és Versenytanács átfogó ellenőrzésekbe kezdett az üzemanyagok piacán.

Nicolae Ciucă miniszterelnök bejelentette, hogy az Adóhatóság, az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Versenytanács ellenőrzéseket kezdett a Romániában tevékenykedő olajtársaságoknál, és a törvényszegők „drasztikus” szankciókra számíthatnak. A hatóságok ismételten közölték, hogy nincsenek problémák az üzemanyagkészletekkel, és Romániának nincs gondja a töltőállomások ellátásával. Az Árkövető (Monitorul Preţurilor) webes alkalmazás adatai alapján az ország nyugati részén egyetlen benzinkútláncnál és néhány független töltőállomásnál regisztráltak nagymértékű üzemanyagár-emelkedést. Egy belényesi MOL-partner töltőállomás 11 lejért árulta a benzint és a gázolajat. Tulajdonosa azzal érvelt, hogy maga is drágán szerezte be a magyarországi olajvállalattól az üzemanyagot. A közösségi oldalakon szerda este egy olyan fotó is terjedt, amely szerint egy tenkei benzinkút 12,99 lejre emelte az árait.

A MOL-csoport szerdán azt jelentette be, hogy Magyarország kőolajellátása nem szenved fennakadást, és a vállalat tartalékai és finomítói kapacitásai elegendőek az ország szükségleteinek fedezésére. A vállalat hozzátette, hogy a növekvő kereslet ellenére képes kiszolgálni a fogyasztókat, mert teljes kapacitással termeli az üzemanyagot.

Ellenőrzések, bírságok

Dan Cărbunaru, a román kormány szóvivője csütörtökön bejelentette, hogy a fogyasztóvédelem 70 töltőállomást ellenőrzött és összesen 370 ezer lej bírságot rótt ki, ezek közül a legnagyobb bírságot, 100 ezer lej értékben egy 215 töltőállomással rendelkező olajvállalat kapta. A szóvivő nem nevezte meg, hogy melyik vállalatról van szó, de a Mol-nak van ennyi töltőállomása Romániában. Hozzátette, hogy a belényesi benzinkutat 35 ezer lej bírsággal sújtották. A hatóságok arra is kötelezték az érintett piaci szereplőket, hogy térjenek vissza az előző, alacsonyabb árhoz. A szóvivő emlékeztetett, hogy a román adóhatóság és a versenytanács is ellenőrzéseket indított, ezek eredményeit később közlik.

A Mol Románia csütörtökön közölte, hogy nem ellenőrizheti a partner benzinkutak, az úgynevezett franchise rendszerben működő töltőállomások árpolitikáját, és elhatárolódott minden olyan akciótól, amely a szabad piaci verseny megakadályozására irányul. Hangsúlyozták, hogy a Mol-partner töltőállomások ugyan tőlük vásárolják az üzemanyagot, de saját árpolitikával rendelkeznek, amelybe a Mol nem szólhat bele a törvényes előírásokkal összhangban, így konkurenciát jelentenek a saját töltőállomásaik számára is.

Jelentés

Jelentést készít az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) arról, ahogyan tálalták a televíziók szerdán az üzemanyagok drágulásával kapcsolatos híreket – döntötte el csütörtöki ülésén a testület. Ezt Cristina Pocora, CNA egyik tagja javasolta, aki az ülés elején elmondta: az üzemanyagárak növekedésével kapcsolatos szerdai „információs lavina” hatására pánik tört ki a lakosságban, a töltőállomásoknál kialakult hosszú sorok megbénították a közlekedést, és őrületbe kergették az egész országot. Ezért azt indítványozta, hogy az audiovizuális tanács hivatalból vizsgálja meg a televíziók szerepét a pánikkeltésben, és a jövő heti ülésig készüljön erről egy jelentés. Cristina Pocora javaslatát a CNA tagjai egyhangúlag megszavazták. Elfogadták az ülést levezető Monica Gubernatnak azt a javaslatát is, hogy a testület vizsgálódása terjedjen ki a teljes szerdai napra. „Meg kell tudnunk, hogy melyik csatorna közölte elsőként a drágulásról szóló hírt, és ezt hogyan tálalta” – érvelt a CNA tagja.

Ezer liter gázolaj ömlött ki

A közösségi oldalakon közzétett fotók szerint a gépkocsi-tulajdonosok egy része demizsonokkal, tartályokkal és hordókkal jelent meg a töltőállomásokon. Volt, aki műanyag kukákba is tankolt.

Egy műanyag tartályból tegnap ezer liter gázolaj ömlött ki Tecuci egyik utcájában, a tűzveszély miatt riasztották a tűzoltókat – számolt be a Galac megyei katasztrófavédelem szóvivője. Eugen Chiriţă közlése szerint az üzemanyagot egy haszongépjármű tulajdonosa vásárolta egy közeli benzinkútnál. A gázolajat a jármű rakodóterében lévő műanyag tartályba töltötte, ami röviddel az autó elindulása után felborult, és a tartalma kiömlött az úttestre. A töltőállomás és a haszongépjármű tulajdonosa is bírságra számíthat, ugyanis az üzemanyagok szállítása csak bizonyos típusú tartályokban engedélyezett.