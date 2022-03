Újra felmentették Mezei Jánost

Az újratárgyalt perben is felmentette a Maros megyei Törvényszék Mezei Jánost, Gyergyószentmiklós volt polgármesterét a korrupcióellenes ügyészség (DNA) vádjai alól.

A tegnap kimondott elsőfokú ítélet kivonatát a romániai bíróságok portálján tették közzé. A törvényszék megállapította, hogy a volt polgármesternek felrótt cselekedet nem szerepel a büntető törvénykönyvben. Mezei Jánossal együtt felmentették a polgármesteri hivatal volt titkárnőjét is. Az ítélet nem jogerős, a hivatalos közléstől számított tíz napon belül fellebbezést lehet benyújtani ellene.

A Magyar Polgári Párt (MPP) elnöki tisztségét is betöltő Mezei János a tegnap azt nyilatkozta, hogy hét éve járja a bíróságot, több mint száz tárgyaláson vett részt, és ismét minden vádpont alól felmentették, sőt, azt is kimondta a bíróság, hogy nem létezik az a bűncselekmény, amellyel vádolják. „Koncepciós per folyt ellenem” – állapította meg.

Mezei János ellen 2015. január végén olyan ügy miatt indult ügyészségi vizsgálat, amelyben Budapest V. kerületi önkormányzata is érintett. A DNA a 2015. májusi vádemelésben hivatali visszaéléssel, zsarolással és sikkasztásra történő felbujtással vádolta meg a polgármestert.