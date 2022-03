Oroszország kilép az Európa Tanácsból (ET) – jelentette be tegnap az orosz külügyminisztérium. Az orosz diplomáciai tárca indoklásában azzal vádolta meg az EU és a NATO „Oroszországgal szemben barátságtalan” tagállamait, hogy „az ET, valamint a közös európai humanitárius és jogi térség tönkretételére irányuló politikát folytatnak”.