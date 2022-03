A vírusjárvány lejártával az iskolákba visszatért az élet: a kézdivásárhelyi Gábor Áron Szakképző Líceumban is megszervezték a Mesterségek hetét. A rendezvény célja, hogy a nyolcadikos végzősök betekintést nyerjenek az iskola kínálatába.

A tevékenység a héten zajlott, intenzívebben tegnap (csütörtökön) és ma (pénteken), amikor a céhes város és a környékén levő iskolák nyolcadikos diákjai keresték fel az intézményt.

„Mint minden iskola, mi is el szeretnénk adni magunkat, annál is inkább, mivel az egyetlen líceum vagyunk a környéken, amely olyan szakembereket próbál képezni, akik bizonyos könnyűipari ágazatokban, a vendéglátóiparban, a gépszerelőként, kőműves, víz- és gázszerelő, épületgépészeti területeken is megállják a helyüket. Ezek a szakiskolai képzések, de nem elhanyagolható az automatizálás-robotika szakunk – ez számítástechnika címen fut, a másik pedig az erdészeti szakképzés líceumi szinten. Mint ismeretes, a környéken sok erdészet és közbirtokosság működik, így szükség van szakemberekre” – magyarázta Finna István igazgató.

Az intézmény vezetője kifejtette: a szakiskolában 11 osztályt kell elvégezni, de van lehetőség érettségire is az esti oktatás keretében. Az iskolába 528 diák van beírva, 350-en vannak nappali tagozaton, a többiek az esti tagozatok óráit látogatják.

A hét folyamán sok diák felkereste az iskolát, megtekinthették az osztályokat, belekóstolhattak a labormunkába, különböző tevékenységekbe.

Az iskola kínálatáról bővebben a www.gaboraron.ro honlapon lehet tájékozódni, vagy a gamoktgs@yahoo.com elektronikus levelezőcímen több információt kérni.