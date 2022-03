Összefogtak a fiatalok a kárpátaljaiakért

A héten a Háromszéki Ifjúsági Tanács fiatal önkéntesei is kivették részüket a munkából Máramarosszigeten, ahol a kárpátaljai magyaroknak juttatandó adományokat veszik át és rendszerezik. A részletekről Oltean Csongor, a MIÉRT elnöke számolt be lapunknak.

A MIÉRT az előző héten egyeztetett a máramarosszigeti RMDSZ-szel, mely civil szervezetekkel, egyházakkal összefogva segít az ukrán–orosz konfliktus elől menekülőknek. Így derült ki, szükség van önkéntesekre az egyre gyarapodó feladatok elvégzéséhez. A MIÉRT felhívására sokan jelentkeztek és csatlakoztak a tagszervezetek közül a kezdeményezéshez, többen iskola, munka mellett is vállalták az önkéntességet – mutatott rá Oltean Csongor.

Míg kezdetekben ötfős ifjúsági csapatok indultak szervezetten az ország több településéről Máramarosszigetre, mától már nyolcfős csoportok mennek oda dolgozni. Hétfő reggeltől szerda estig háromszéki fiatalok, a HÁRIT önkéntesei vették át a stafétát és segítettek abban, hogy a máramarosszigeti Hollósy-házba érkező adományokat rendszerezzék, majd eljuttassák a kárpátaljai magyaroknak. Oltean Csongor leszögezte, a fiatalok csupán átküldik a segélyeket a szomszédos területre, a határon nem mennek át. Megjegyezte azt is, munka van, sok a feladat, néha 5–6 kamion adomány is érkezik, és ha kell, a menekültek elszállásolásában, szállításukban vagy a szükséges ügyintézésben is segítenek a fiatalok.

A MIÉRT elnöke jelezte, nem csupán az ifjúsági szervezetek tagjai, hanem bárki jelentkezhet önkéntesnek. A visszajelzések azt igazolják, sokan részt vennének az akcióban, van, aki adománnyal járul hozzá, mások fuvarozást vállalnak. A cél az, hogy tudjunk érdemben segíteni – fogalmazott Oltean Csongor. Elmondta azt is, a következő három hétre összeállítottak egy adatbázist, a fiatalok egymást váltva végzik majd a feladatokat Máramarosszigeten. Az önkéntesek a MIÉRT Facebook-oldalán jelezhetik részvételi szándékukat (messengeren), e-mailben az office@miert.ro címen vagy a 0770 186 221-es telefonszámon.