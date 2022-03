Gazda Zoltán, a Sepsiszéki Székely Tanács elnöke házigazdaként köszöntötte a meghívottakat, megjelenteket, majd a Plugor Sándor Művészeti Líceum Times for Flute triója, Császár Katalin tanár és Sebestyén-Lázár Kata, valamint Máthé Izabella diákok fuvolaelőadása következett.

Elsőként Erika Casajoana Daubert vehette át a kitüntetést Izsák Balázstól, az SZNT elnökétől. Amint az a Dabis Attila által írt és felolvasott laudációból kiderül, a katalán politikus kulcsszerepet játszott abban, hogy a polgári kezdeményezés üzenete eljusson a különböző nemzeti régiók lakosaihoz, illetve elszántságával, amellyel az ügyet, az aláírásgyűjtést képviselte, képes volt áthidalni az Európa nyugati és keleti részei közt tátongó szakadékot. Az az első nyugat-európai szövetségesük volt, aki a székelyek és katalánok szorosabb együttműködéséért kezdett dolgozni – emelte ki Dabis Attila.

Erika Casajoana Daubert magyarul üdvözölte a megjelenteket. Egy valósággá vált csodálatos ötletnek nevezte az SZNT által indított európai polgári kezdeményezést.

Beszédében abbéli meggyőződésének is hangot adott, hogy a polgári kezdeményezés megérdemli, hogy folytassa útját, és európai uniós jogszabály váljon belőle. A katalán politikus szerint a székelység, Románia, és az Európai Unió számára egyaránt rendkívül előnyös lenne, jóllehet, ezt a tényt ma kevesen ismerik fel mind az Európai Bizottságban, mind Romániában. Kitért továbbá arra is, hogy Katalónia szilárdan hiszi, valamennyi népnek joga van az önrendelkezésre, a szabadságra, demokráciára, az emberi jogokra, szükséges minden nyelv és kultúra tisztelete. Felhívta a figyelmet, hogy a 2017-es függetlenségi népszavazást követő spanyol elnyomás óta Katalónia sikertelenül kéri az Európai Uniótól, hogy maradjon hű azokhoz az uniós alapértékekhez, melyekért jelenleg az ukránok is küzdenek. Casajoana Daubert hangot adott meggyőződésének, hogy Katalónia független állammá fog válni az Európai Unióban, a Székelyföld pedig önrendelkezési jogát gyakorolva autonóm régióvá. Megerősítette, hogy a katalánok továbbra is meggyőződéses Európa-pártiak, és értékelte, hogy az Európai Unió az Oroszországgal szembeni fellépésével „néhány nap alatt nagykorúvá érett, és jelentős politikai szereplővé vált a nemzetközi közösségben”.

A kitüntetettek közül Sobor Dávid budapesti ügyvéd személyesen nem tudott jelen lenni. A laudációját felolvasó Izsák Balázs szavaiból kiderült, az SZNT polgári kezdeményezésének az Európai Unió Bíróságán való sikeres képviseletéért döntöttek a díj odaítélése mellett. A laudáció részletesen taglalja Sobor Dávid kiemelkedő szerepét a bíróság előtti győzelemhez vezető úton, meghatározó viszonyulását, lépéseit. Izsák Balázs szerint a hatéves, győzelemmel végződő jogi harcnak a másodlagos hozadéka is igen jelentős: a székelyek ügye a közösségi jogtörténet részévé vált, hivatkozási alapot jelenthet, változást hozott az Európai Unió Bíróságának joggyakorlatában. Sobor Dávid üzenetét Ferencz Csaba, az SZNT kommunikációs alelnöke olvasta fel.

Harmadikként Toró Attila léphetett a színpadra, hogy átvegye a kitüntetését, melyet – amint Gazda Zoltán megfogalmazta – a polgári kezdeményezés sikeréhez való elvitathatatlan hozzájárulásáért nyújtanak át, illetve egyben mindazért az áldozatos és szerény munkáért, melyet az SZNT megalakulása óta a szervezet vizuális megjelenítéséért folytatott. Ő tervezte a polgári kezdeményezés arculatát, munkája azóta fogalommá vált, illetve informatikusként ő segítette, hogy milliókhoz juthasson el a Székely Nemzeti Tanács üzenete. Gazda Zoltán szerint népszerűsítő grafikái folyamatosan lendületben tartották az aláírásgyűjtést. Toró Attila rövid köszönőbeszédében rámutatott: grafikusként úgy érezte, saját eszközeivel, de tennie kell valamit az ügyért. Meggyőződése, ha mindenki megtenné a tőle telhető kis lépéseket, megvalósíthatóvá válna Székelyföld autonómiája.

A díjak átnyújtását követően Izsák Balázs arról beszélt, hogy a Gábor Áron-díj nemcsak elismerése a kitüntetettek tevékenységének, de valahol motorja is a továbbhaladásnak. Maradtak még feladatok, és nagy szükség van az ösztönzésre. Amikor az SZNT kollektív bölcsességgel létrehozta a díjat, ez is volt a cél.

Zárásként a résztvevők meghallgathatták Werner Gábor átdolgozott hangszerelésében a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara és kórusa által előadott székely himnuszt, melynek a hangfelvétele idén készült.