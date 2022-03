Nehezen győztek, de elsők a tabellán

A bajnoki címvédő Sepsi-SIC szombaton harminchatodik alkalommal mérkőzött meg egykori riválisával, a Târgoviște együttesével, s a Zoran Mikes edzette megyeszékhelyi alakulat ezúttal hiányos kerettel lépett pályára Dâmbovița megyében. Egészségügyi okok miatt Jovana Pašić és Brianna Fraser sem tudta vállalni a zöld-fehérek hétvégi kiszállását, így csapatunk számára az előzetes várakozásokkal ellentétben szorosabban alakult a találkozó. Ilyen körülmények között a szentgyörgyieknél Saqwedia Wallace, Britney Jones, Alina Podar, Anamaria Pop és Daniel Raber kezdte a târgoviștéi párharcot. Hazai kosárral indult a találkozó, amire öttel válaszoltak lányaink (1–5). Cătălin Tănase tanítványai gyorsan felzárkóztak, sőt, Ancuța Stoenescu tripláival kétszer is átvették a vezetést (9–7). Wallace távoli dobásával ismét előnybe került a SIC, amelynek sikerült ismét öt ponttal meglépnie (9–14). A 7. percben a dâmbovițaiak kiegyenlítettek 16-ra, majd tovább folytatódott a kiélezett csata, és 21–25-nél ért véget az első negyed. A másodikban már a zöld-fehérek irányították a küzdelmet, a játékrész felénél 10 pontos volt az előnyük (27–37), s úgy tűnt, sikerült megtörniük vendéglátóik ellenállását. A nagyszünetig itt is, ott is akadozott a játék, és 33–41-es állásnál vonultak öltözőbe az együttesek.

A térfélcsere után a Sepsi-SIC teljesített jobban, olyannyira, hogy hárompercnyi játék után 16 pont volt a különbség a két gárda között (35–51). Stoenescuék ekkor sem adták fel a küzdelmet, és egy jobb sorozat után egy ponttal megnyerték a harmadik negyedet, hét pontra csökkentették hátrányukat (50–57). Az utolsó szakasz eleje kosárcsendet hozott, amit Gabriela Irimia büntetőből szerzett pontjai törtek meg (52–57). Apadni látszott a zöld-fehérek előnye, de Ioana Ghizilă egy triplával lenyugtatta a kedélyeket (52–60). Pechünkre a târgoviștéiek ismét magukra találtak, és négy perccel a vége előtt sikerült faragniuk a hátrányukból (64–67). Ekkor Jones és Raber elsüllyesztett egy-egy duplát, majd következett Ghizilă hármasa (65–74), a véghajrá pedig így csendesebbre sikeredett. Ha nehezen is, de a Sepsi-SIC 76–68-ra nyert Târgoviștén, és miután a Szatmárnémeti VSK a 20. fordulóból bepótolt mérkőzésen 83–71-re verte az Aradi FCC-t, lányaink átvették a vezetést a női kosárlabda Nemzeti Ligában. A szombati párharc legeredményesebb játékosát a hazai csapat adta, Irimia 23 ponttal zárt, nálunk a dupla duplát – 18 lepattanó, 17 pont – jegyző Raber volt a legjobb.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 24. forduló: Târgoviște–Sepsi-SIC 68–76 (21–25, 12–16, 17–16, 18–19). Târgoviște, Ioan Valerian Sportterem. Mintegy 150 néző. Vezette: Cristina Anuței, Alin Bobeica, Lavinia Gheorghe. Târgoviște: Doba 4, Popescu 16, Irimia 23/9, Dumitru 6, Stoenescu 11/9–Ivan 6, Pricop, Kleeman, Tănase 2, Popa. Edző: Cătălin Tănase. Sepsi-SIC: Wallace 10/3, Jones 11, Podar 9/3, Pop, Raber 17–Croitoru 8/3, Cătinean 4, Ghizilă 17/15. Edző: Zoran Mikes.

Ezúttal is a Szatmár volt a jobb

A házigazda Szatmárnémeti VSK miután szombaton az Aradi FCC csapatát győzte le 83–71 arányban, vasárnap már a Kézdivásárhelyi SE együttesét fogadta a Both Katalin Sportteremben. A két alakulat legutóbb kedden találkozott egymással, s akárcsak tegnap, akkor is a határ mentiek nyertek. A céhes városi lányok merészen kezdték hétvégi meccsüket, és végig ott voltak vendéglátóik nyomában (24–20). A második negyedben a kék-fehérek előbb 29-re, majd 31-re is kiegyenlítettek, sőt, a vezetés megszerzéséért is támadtak, de sajnos 9 pontos hátránnyal vonultak szünetre (49–40). A harmadik játékrész elején a kék-fehérek voltak jobbak a pályán, előbb ledolgozták hátrányukat, majd többször is vezettek (55–56), ám amikor elléphettek volna ellenfeleiktől, a Kolarevic–Farkas páros tanítványai kapkodni kezdtek, ez pedig végzetesnek bizonyult, és végül ez lett a vesztük… Amíg a KSE játékosai hibát hibára halmoztak, addig a VSK egy 18–0 sorozattal eldöntötte a mérkőzést (71–56). Az utolsó negyed a házigazdáké volt, akik végül 95–71-re győztek. A Szatmártól Katarina Vuckovic 27, míg a céhes városiaktól India Welch-Coleman 23 ponttal zárta a vásárnapi párharcot.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 25. forduló: Szatmárnémeti VSK–Kézdivásárhelyi SE 95–71 (24–20, 25–20, 20–16, 26–15). Szatmárnémeti, Both Katalin Sportterem. Közel 100 néző. Vezette: Stretea Máté András, Kővágó Lajos, Diana Bucerzan. Szatmár: Dzombeta 18/6, Ardelean 7, Taylor 25/3, Vuckovic 27/9, Biszak 16/12–Szmutku, Noa, Fodor, Muraru (Kádar), Cucu 2, Sotiriou. Edző: Miguel de Jesus Lopez Alonso. KSE: Welch-Coleman 23, Debreczi 13/3, Corda 5/3, Bara-Németh 2, Lewis 19–Taylor 9/3, Kozman, Domokos, Tuchilus, Csurulya. Edző: Ljubomir Kolarevic, Farkas Alpár.