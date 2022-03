Nem fenyegeti élelmiszerhiány Romániát

Előző írásunk

Tizenkilencedik napja tart a Vlagyimir Putyin orosz elnök által indított „különleges katonai művelet” Ukrajna ellen. Sajtóhírek szerint vasárnap hajnalban egész Ukrajnában légiriadó volt, és több nagyvárosban robbanásokat hallottak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Moszkva újabb álköztársaságok létrehozásával akarja szétszakítani Ukrajnát. A frontvonal egyre nyugatabbra tolódik, ütegek robbanásának zaját lehetett hallani a nyugat-ukrajnai Lvivben (Lembergben) is, sajtójelentések szerint több rakéta csapódott be a városban, a robbanásokat Lengyelországban is hallani lehetett