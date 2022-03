Az államtitkár sajtóértekezleten fejtette ki meglátásait Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, valamint Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, az RMDSZ háromszéki területi szervezetének vezetője társaságában. Antal Árpád felvezetőként elmondta: huszonkét nap múlva Magyarországon sorsdöntő választások következnek, és minden magyar, szavazati joggal rendelkező állampolgár beleszólhat abba, hogy mi fog történni a következő években, évtizedekben Magyarországon és a Kárpát-medencében. Potápi Árpád Jánossal sokat dolgoztak együtt, sikerült sok olyan programot megvalósítani Erdélyben és a Székelyföldön, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a székelyföldi, háromszéki magyarok itthon, szülőföldjükön tudjanak boldogulni. „Ezért nagyon fontos, hogy április 3-án mi is részt vegyünk a választásokon” – fogalmazott. Tamás Sándor szerint 1848-ban fogalmazódott meg az egységes magyar nemzet és államstruktúra gondolata, ezt tekintik kiindulópontnak az erdélyi magyarok is. Az elmúlt 12 évben érezhette az erdélyi magyar közösség – az azt megelőző viharos időszakok után – hogy az egységes magyar nemzet részévé vált.

A cselekvő nemzet a választáson való részvételt is jelenti

Potápi Árpád János Áder János leköszönő köztársasági elnök szavaival indított, kijelentve: legjobb kampány maga a munka. Ha nem tudnának eredményeket felmutatni, beszélhetnének bármiről is, a polgárok nem választanák meg őket, de a jelenlegi magyar kormánynak bőven van mit felmutatnia az elmúlt 12 évből. Az államtitkár rövid visszatekintővel is szolgált. Elmondása szerint az első állomás a kettős állampolgárság törvényének elfogadása volt. Ha csak ennyit tettek volna a nemzetpolitika terén, már az is történelmi lépés lett volna. Ez viszont egy új nemzetpolitika alapja volt, amelyre 2013-tól kezdődően építkezni lehetett. Ehhez egy gazdaságában, mentalitásában, morálisan, társadalmában megerősödött és megújult Magyarország kellett. Potápi szerint egy fejlődő anyaország önmagában is pozitív, ösztönző lehet a külhoni nemzetrészekre is. A gazdasági fejlődés az elmúlt évtizedben az egész Kárpát-medencére és Kelet-Európára igaz volt. A magyar kormány érdeke, hogy a közép-európai országok is fejlődjenek, az Európai Unióban is erőt tudjanak felmutatni, illetve a saját polgáraiknak gazdaságilag is olyan támaszt tudjanak nyújtani, ami az elvándorlást megállítja. Az erős Magyarország jelentette a hátteret, amivel a régiókon belüli stratégiai partnerekkel (politikai pártok, történelmi egyházak, önkormányzatok, civil szféra) együttesen meghatározott közös célokat el lehetett érni – jelezte a politikus.

Potápi szerint az elmúlt években már nem jelentett hátrányt határon túli magyarnak lenni. A magyar közösségek a saját országaik és az EU pénzforrásai mellett a magyarországi forrásokra is pályázhattak. Így sikerült elindítani a gazdaságfejlesztési programot, így tudtak egyházi támogatásokat adni, és így válhatott a nemzetpolitika részévé a sport is, és ezek mind hozzájárultak a közösségek megerősítéséhez. A cselekvő nemzet kifejezés azt jelenti, hogy csak akkor lehet tovább haladni, ha az eredményeket meg tudjuk őrizni. Ehhez arra van szükség, hogy együttesen, lehetőleg mindenki vegyen részt az országgyűlési választásokon – szögezte le. „Olyan rettenetes nagy nehézség nincsen abban, hogy kire szavazzanak, hiszen a jelenlegi baloldal egyértelműen megtagadta a nemzetnek azt a részét, amelyik nem a mai országhatárokon belül lakik. Retorikájában az ellenzék 2004. december 5-i állapotban van. Ugyanazt mondják és ugyanazt tennék, mint akkor, ha hatalomra jutnának” – mondotta.

Potápi arra kérte az erdélyi magyarokat, hogy adják le levélszavazataikat, és gondosan töltsék ki az azonosító lapot, hogy a szavazat érvényes legyen. Újságírói kérdésre válaszolva rámutatott, hogy a négy évvel ezelőtti választáson a határon túliak levélszavazatai a 199 képviselői mandátumból egyet eredményeztek, és a levélszavazatok fele érkezett Erdélyből. Ha nem is döntő ez a szám, akkor is szimbolikus jelentősége van. Nem igaz, hogy az erdélyi szavazatok – ahogy azzal az ellenzék riogat – döntik el a magyarországi választásokat. Az ellenzék rossz teljesítménye okozhatja a bukásukat – mutatott rá. Hozzátette: az ellenzéknek is meglenne a lehetősége, hogy megszólítsa a külhoni szavazópolgárokat. Az államtitkár szerint ez alkalommal is magas részvételre számítanak a választáson.