Az orosz elnök akciója következtében most emberek ezrei tűnnek el az életből, és a globális felmelegedéssel senki nem foglakozik. A kiátkozott atomerőművektől bocsánatot kérnek, és a legszennyezőbb, legtöbb károsanyag-kibocsátást eredményező szénfelhasználást is engedélyezik, mert másképp nem lehet megoldani az orosz gáz hiányát. Így most már tudatosan emeljük a Föld légkörének szennyezettségét, és emelkedik majd a légkör átlaghőmérséklete.

Ezért azután nem kell annyit fűtenünk gázzal, mint eddig és nem veszünk orosz gázt. Az atomerőművek működése is kevésbé veszélyes, mint az atombombák bevetése, amivel Oroszország fenyegetőzik, és ha Putyin nem támad atombombákkal most, akkor legalább elodázódik az emberiség pusztulása. A klímavédelem és az atomerőművek ellen harcoló svéd Greta Thunberg nem valószínű, hogy megkapja a neki jósolt béke-Nobel díjat, amire most Putyin lehet esélyes, ha befejezi a háborút. A brit természettudós David Attenborough még 2018 decemberében azt mondta, hogy „Az elmúlt évezredek legnagyobb veszélye a klímaváltozás”. Most viszont azt mondhatjuk, hogy a legnagyobb veszélyt jelenleg Oroszország jelenti. Mindenféle szankciókkal sújtják Putyin országát úgy, hogy mi is abból koldulunk (vagy attól fogunk koldulni). A csúcspolitikus uniós biztos, Frans Timmermans megadta a megoldást, aki szerint az európaiak azzal segíthetnek a Vlagyimir Putyin elleni harcban, ha lejjebb kapcsolják a fűtést otthonukban. Ő még Ceaușescutól is tanulhatott, aki azt tanácsolta, mikor nem volt fűtés, hogy az emberek vegyenek fel egy szvetterrel többet. Timmermans bevallotta: „Ez nehéz. Átkozottul nehéz, de lehetséges”. Azt is mondhatta volna, hogy egyáltalán ne fűtsenek az emberek. Csak azt is el kellett volna árulja, hogy meddig, hány évig?

Az amerikai elnök is bejelentette, hogy nem vesznek sem gázt, sem kőolajat Oroszországtól. Nekik könnyű, mert eddig is elenyésző mennyiséget vásároltak. Aztán ha nem lesz elég, akkor legfennebb elküldi katonaságát Irakba egy beszerzőkörútra. Joe azt is kijelentette, hogy nem importálnak az oroszoktól sem vodkát, sem tenger gyümölcseit, és kaviárt meg gyémántot sem. Mondjuk ezek nélkül mi is egészen jól meglennénk, mert Romániában van elég házi pálinka, a tengeri herkentyűket nem nagyon szeretjük, és a kaviárhoz valahogy nem vagyunk hozzászokva. Gyémántra meg keveseknek van szükségük, mert már üveget sem vágunk azzal.

Ugyanígy szaval az orosz olaj és gázimport ellen a brit miniszterelnök Boris Johnson is, mivel kapnak ők is eleget a tenger alól. Csak azt nem tudom, hogy miért nem ajánlják fel a hollandok, norvégek, angolok, hogy ők is meghúzzák a nadrágszíjat kissé, és adnak nekünk, ha már náluk terem elég ezekből a fűtőanyagokból. Úgy egyformán viselnénk a nehézségeket, és mindenki kivenné részét a vacogásból.

Biztató, hogy szombaton itt járt az amerikai alelnöknő, Kamala Harris, és megígérte, hogy a NATO a tagországok területének minden egyes centiméterét (négyzetcentiméterét?) megvédi. Adnak nekünk kicsi atomerőműveket is, de annak is nagyon örvendtem volna, ha azt mondja: küldenek néhány tankhajó kőolajat és cseppfolyós gázt olcsón, hogy törjék le az orosz gáz és kőolaj árát is, ne csak az oroszok szarvát. És jó lenne, ha kifejlesztenének mini-, zsebatomerőműveket, amelyek viselőjüket és azok házát ellátnák árammal. Szankcióként megtiltották a versenyzést az orosz sportolóknak, még a fogyatékkal élőknek is. Letiltottak orosz művészeket, zenészeket, kutatókat, és ha ez így megy tovább, akkor betilthatják az orosz klasszikus írókat, híres zeneszerzőket, akik immáron még elhatárolódni sem tudnak Putyintól, mert nem tiltakozhatnak a túlvilágról a háború ellen. Bevallom, én is érdekelt vagyok az embargóban, mert van egy Piri nevű orosz kék macskám, akit nem vihetek nemzetközi szépségversenyre. Ráadásul a mocsok macska nem vall színt az orosz háborúval kapcsolatban. A végén még meg kell tanítanom beszélni, hogy ő is el tudjon határolódni Putyintól.