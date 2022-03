Lakóházak lángoltak Erdővidéken

Két alkalommal is tűzhöz riasztották a napokban a megyei sürgősségi felügyelőség tűzoltóit, miután Bibarcfalván és Baróton is lakóházak gyulladtak ki.

Tolvaj Marius szóvivő hétfői beszámolója szerint baróti kollégáinak előbb egy lakóház egyik szobájában keletkezett tüzet kellett eloltaniuk, a lángok ez esetben csak az érintett házrészben okoztak kárt a bútorzatban és a nyílászárókban. A tüzet a fűtésrendszerből kipattanó parázs okozta.

A következő bevetésnél már nagyobb erőfeszítésre, illetve több tűzoltóautóra is szükség volt: a hivatásos tűzoltók munkáját a baróti, a nagybaconi és a bardoci önkéntes alakulatok tagjai is segítették, miután kigyulladt egy lakóház teteje, s a lángok átterjedtek a szomszédos épületre is. A tűz martalékává vált az érintett épület födémje, mely 70 négyzetméteres felületen károsodott, illetve három szobában tárolt javak és bútorok, míg a szomszédos ház teteje negyven négyzetméteren kiégett. Két személyt a megyei mentőszolgálat munkatársai láttak el a helyszínen, egy harmadikat pedig a baróti városi kórházba szállítottak. Ez esetben a kémény, a nem megfelelően hőszigetelt kályhacső okozott gondot – derült ki a megyei sürgősségi felügyelőség összesítőjéből. (dvk)