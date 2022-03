Akiket megihletett Czetz János életútja

A Liszt Intézet még február végén hirdette meg „Fegyverbe a magyarság védelmére!” – Gidófalvától Buenos Airesig című pályázatát, s arra buzdította a diákokat, hogy képzeljenek el, majd rajzoljanak le egy epizódot Czetz János honvédtábornok kalandos életéből, aki a kitűnő stratéga, Bem apó táborkari főnöke, s ugyanakkor elismert térképész és földmérő is volt. A felhívásban egyebek mellett arra is emlékeztettek, hogy a szabadságharc után egyedülálló pályaíve Argentínáig repítette a tábornokot, ahol Juan Fernando Czetz néven lett az argentin hadsereg szervezője. A kezdeményezők a diákok munkáját egy Czetz-kisokossal is segítették, ebben a tábornokkal kapcsolatos főbb tudnivalókat közölték a pályázókkal.

Czetz János életútját a díjazás alkalmával Magyarósi Imola, a Vadon Egyesület elnöke ismertette. Demeter János, az egyesület ügyvezető igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy bár Czetz a messzi Buenos Airesben nyugszik, tulajdonképpen „minden nap itt van velünk, különböző helyein Háromszéknek, egy almafa formájában, csak ezt kevesen tudják” - mutatott rá. A Czetz-almafát Budai József nemesítette ki a honvédtábornok emlékére, és ezekből még néhány példány él a falvakban - mondta, s arra biztatta a gyermekeket, ha valahol nagyszüleik kertjében rábukkannak a Czetz-almára, nagyon vigyázzanak rá, adjanak belőle másoknak is oltóágat. „Különböző formában élnek velünk a hőseink, és ezért fontos vigyázni mindenre, ami az emlékükhöz köt” – hangsúlyozta Demeter János.

Pál Wendel animációs szakember, a kiírás technikai koordinátora úgy értékelte, „a pályázatnak nincsenek vesztesei és győztesei, itt mindenki alkotott, a legjobb tudása szerint” és ezért köszönetet mondott a szervezők nevében, végül azokat a kritériumokat vázolta, mely alapján elbírálták a beérkezett munkákat.

A zsűri által legjobbnak tartott alkotásokból a főtéri kőszínpad mellett nyílt kedden szabadtéri tárlat, az elismeréseket is itt adták át a megjelent pályázóknak, míg a megyei könyvtár Gábor Áron Termében egy szélesebb körű válogatás is megtekinthető volt.