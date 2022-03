Kettős könyvbemutató Brassóban

A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének (SZMÚE) kiadásában tavaly megjelent Gúnyhatár – Léphaft-karikatúrák körülírva (szerkesztette: Ambrus Attila) és a Múltból jövendőt – Történelem hazulról (szerkesztette: Szekeres Attila) című köteteket mutatták be múlt csütörtökön Brassóban a Reménység Házában. Ugyanakkor megnyílt a Magyar Fotóművészek Világszövetsége (MFVSZ) által meghirdetett XXI. Nemzetközti Magyar Fotószalon képanyagából válogatott kiállítás.

A nagyszámú közönséget a szervező Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület elnöke, Házy-Bakó Eszter köszöntötte, majd Szegedi László református lelkipásztor a Zsidókhoz írott levélből vett igével indította az esetet. A tárlatot, melyen Huszár Szilamér sepsiszentgyörgyi fotográfus két felvétele is helyet kapott, Magdó István fotóművész, az MFVSZ erdélyi alelnöke nyitotta meg.

A könyvek születéséről az ötletgazda Galbács Pál, az SZMÚE tiszteletbeli elnöke beszélt, s jelezte, készülőben az egyesület harmadik kötete. Kiemelte, a kötetek Ausztráliától a Kárpát-medencén át Kanadáig, illetve a Hawaii-szigetekig felölelik a magyar újságírókat.

A Gúnyhatár című albumot Ambrus Attila, a Brassói Lapok főszerkesztője mutatta be, jelezve, hogy Léphaft Pál jeles vajdasági karikaturista, a Brassói Lapok munkatársa ötvenkét rajzához írt egy-egy szösszenetet ugyanannyi újságíró tíz országból. A Múltból jövendőt című gyűjteményt Szekeres Attila, a Háromszék Történelmünk rovatának vezetője mutatta be, jelezve, hogy harminchét újságíró családi ereklyéhez kötött igaz történetszilánkjainak összessége, mely reményei szerint arra ösztönzi az olvasót, hogy maga is kutasson családja múltjában, s adja át emlékeit utódainak.

A közönségben ülő Nádudvary György kezdeményezésére a 159 éves Brassói Magyar Dalárda jelen lévő tagjai énekkel köszöntötték a névnapját ünneplő Schaffhauser Ildikót, az RTV német nyelvű adásának volt főszerkesztőjét, a könyvek társszerzőjét. (m. i.)