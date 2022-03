A fiatalok körében erősödött a magyar identitás

A nemzeti ünnepek kapcsán megkérdezett fiatalok több mint fele válaszolta, hogy érdeklik a március 15-ei megemlékezések, többségük részt vett és részt vesz iskolán kívül szervezett megemlékezésen is.

A felmérés szerint a nemzeti jelképekhez való kötődés tekintetében a zászló és a nemzeti himnusz áll az első helyen, ezeket a fiatalok legalább kétharmada tartja fontosnak. Március 15-én a többségük visel kokárdát, ami leginkább a középiskolásokra, a kistelepülésen élőkre, a felsőfokú végzettségűekre és a megyeszékhelyeken élőkre jellemző.

Ugyanakkor kiderült az is, hogy a megkérdezett 16–29 évesek érdeklődnek a történelem és azon belül a nemzeti ünnepek iránt, amelyek közül az augusztus 20. és a március 15. kapcsán szervezett megemlékezések a legnépszerűbbek.

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója a felmérés kapcsán kiemelte: az intézet tavaly azért indította el a Nemzeti Emlékezetpedagógiai Programját, mert fontos, hogy segítse a fiatalokat abban, hogy érdeklődésük és kíváncsiságuk megmaradjon a magyar történelem iránt, hiszen a magyar történelem megismerése és megértése eredményezheti az erős nemzeti identitás kialakulását.

A kutatás kapcsán Rácz Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta: „A felmérésből egyebek mellett az is kiderült, hogy nemzeti ünnepeken szervezett megemlékezéseket mi, fiatalok ma már szívesen követnénk akár inkább az online térben is. 55 százalékunk YouTube-, 52 százalékunk pedig Facebook-tartalmak útján venne részt ezeken az eseményeken, míg csupán 42 százalékunk olvasna róluk hagyományosabb formában. Törekednünk kell tehát arra a jövőben, hogy nemzeti összetartozásunkat kifejező ünnepeinket a 21. század követelményeihez jobban igazodva, online is elérhetővé tegyük, vagyis abban a térben is szélesebb utat nyissunk a történelem és a nemzeti ünnepek iránti érdeklődésnek, amelyet a fiatalok oly fontos kommunikációs csatornának tartanak.”

Székely Levente, az Ifjúságkutató Intézet vezetője a felmérés kapcsán megjegyezte, hogy az utóbbi évtizedben a magyar identitás erősödését tapasztalták a fiatalok körében. „A magyarországi fiatalok büszkék a magyarságukra és a magyar hősökre. Leginkább a tudósainkra, akikre 62 százalékuk, a sportolóinkra, akikre 58 százalék, míg a magyar írókra és költőkre minden második 16–29 éves büszke” – közölte.

A kutatást a Nézőpont Intézet múlt év júniusában készítette a Nemzeti Örökség Intézete megbízásából, mely az eredményeket idén március 11-én hozta nyilvános­­ságra. (MTI)