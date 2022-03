Minden ilyen hétvége egy mennyország-tapasztalat. Az a célja, hogy minden élethivatás, köztük a házasság egy istenélmény legyen. Tudjuk istenélményként, szentségként megélni életünk minden helyzetét, örömét és nehézségét. Megtanuljuk, hogy a jó Isten után a házastársunk az első, ő a mindenünk. Megtanulunk dönteni egymás mellett akkor is, amikor nem könnyű. Egy ilyen hétvége nagy hatással van egy házaspár életére, és ennek a csodáját fedeztük fel újra együtt. A háttérben nagyon sok házaspár kivette a részét, jelen voltak a szervezésben és mindenben, ami feladatot és szolgálatot kért tőlük.

Három házaspár és két plébános vezette ezt a hétvégét, köztük én is, aki ezen a hétvégén aktív és elkötelezett papja lettem ennek a közösségnek. Ajándék számomra, nagy kincs minden házaspár élete, jelenléte. Az én papi életemet is mindig megújítja egy ilyen hétvége. Szeretettel bátorítok mindenkit, hogy akinek fontos a házassága, hivatása, és aki teheti, amikor hall a Házas Hétvége Mozgalomról és programjairól, lelkesen és bizalommal kapcsolódjon be. Őszinte szívemből kívánom, hogy mindenki élete igazi istenélmény legyen, a jó Isten szeretetében való élet csodája.

Hajlák Attila István imecsfalvi plébános