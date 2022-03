Új kormánymegbízott

A megye alprefektusi tisztségébe a Szociáldemokrata Párt által jelölt Isabela Prodant helyezték. A fizikus végzettségű Petres vállalkozás-vezetési tudományokból szerzett mesterfokú diplomát, és a főtisztviselők számára szervezett programban is képezte magát. 1996-tól a Hargita Megyei Tanácsnak volt tagja, 2001 és 2014 között az önkormányzat alelnöki tisztségét töltötte be. 2014 májusától nevezték ki Hargita megye alprefektusává, és kinevezése évében fél évig a prefektusi tisztséget is ellátta.