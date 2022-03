Elsős kislány a lábbusz-bajnok

Ez azt jelenti, hogy a Mikes Kelemen első osztályos diákja száz napon ment gyalog – illetve lábbusszal – iskolába. Egy kerekes táskát kapott érte, ami jól is fog, mert sokszor cipel több kilónyi könyvet a hátán. Dorka a Nicolae Iorga utcán induló „Snack-járat” állandó utasa, legtöbbször a nővérével együtt „buszozik”, akinek azonban vannak korábban kezdődő órái is. A lábbuszos gyermekek bögrét, kulcstartót, könyvjelzőt, esőkabátot, egyszerű és kerekes hátizsákot nyerhetnek a begyűjtött matricákkal, a program egyre népszerűbb, nemrég a hatodik járat is elindult, és minden reggel száznál több kisdiák menetel kisebb-nagyobb csoportban, felnőtt önkéntesek felügyelete mellett a város hat iskolájába. (demeter)