Közel húsz fertőzött a megyei kórházban

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) mind a 23 erdélyi irodája bővített programmal működik, hétköznapokon este nyolcig fogadják mindazokat az erdélyi magyar állampolgárokat, akik az április 3-i országgyűlési választásokra le szeretnék adni a levélszavazataikat és az irodákra bíznák azok eljuttatását a főkonzulátusokra – jelentették be tegnap a szervezet képviselői. Ugyanakkor több részletre is felhívták a figyelmet a levélszavazatok kapcsán, illetve újból jelezték: a borítékok biztos célba érése érdekében továbbra is ajánlott, hogy ne a román postára bízzák eljuttatásukat, hanem inkább éljenek az EMNT által is felajánlott lehetőséggel.