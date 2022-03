Az energetikai hálózatok fejlesztését szorgalmazzák

Közös sajtótájékoztatójukon kifejtette: Románia kész rendelkezésre bocsátani saját energetikai infrastruktúráját az Európai Unió energia-ellátásának diverzifikálása érdekében, ugyanakkor olyan intézkedéseket tart szükségesnek, amelyek enyhítik a magas energiaárak miatt a fogyasztókra nehezedő terhet – ebben a kérdésben Románia és Spanyolország hasonló álláspontot fog képviselni az Európai Tanács jövő heti ülésén.

Iohannis ugyanakkor úgy vélekedett: az Európai Uniónak olyan intézkedéseket kell hoznia, amelyek Ukrajna és Moldova energetikai biztonságának megteremtéséhez is hozzájárulnak. A NATO júniusban esedékes madridi csúcstalálkozójáról szólva úgy értékelte: az Ukrajna elleni orosz háború közepette a védelmi szövetségnek a kialakult helyzethez kell igazítania új stratégiai koncepcióját, amelynek tekintettel kell lennie a Fekete-tenger térségének biztonsági igényeire. A NATO-nak minél hamarabb létre kell hoznia romániai harccsoportját, erősítenie kell védelmi és elrettentő képességeit a keleti szárny déli részén is, ebben Madrid támogatására is számítanak – mutatott rá Iohannis.