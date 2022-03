Tavaszi trendek a körmök szépítésében /X/

Milyenek a legfrissebb trendek?

Ideális esetben nem most érkeztél el arra a pontra, hogy “Virágok? Tavasszal? Milyen eredeti!”, hogy Miranda Priestly karakterét idézzük Az ördög Pradát visel című filmből, ugyanis a színek divatjában bizony idén nagyon is a tavasz színeit üdvözölheted viszont mind a ruhákon, mind pedig a körmeiden. Persze csak akkor, ha szorosan követed a legfrissebb trendeket.

Ismerd meg a divatos színeket!

Milyen színeket jelent ez? Elsőként a zöld minden árnyalatát, kezdve a lime halovány zöldjétől egészen az intenzívebb és különlegesebb árnyalatokig. Nem könnyű közülük választani, hiszen nem elég, ha csak a kedvenc zöldedre rámutatsz a szalonban, azt is érdemes átgondolnod, hogy mivel fogod tudni hordani.

Hiszen a zöld elég meghatározó a színek között, s mint ilyen, egyáltalán nem fog passzolni mindenhez. Feltéve, hogy nem szeretnél valóban virágoskert mintájára színkavalkádba öltözni, amit azért érdemes inkább meghagyni a természetnek.

A színek között divatos lesz idén a rózsaszín, de megőrzi népszerűségét a lila, s üdvözölhetjük a kedvencek között a sárga árnyalatait is. Láthatjuk, hogy a tavaszi hangulat idén bizony valósággal magával fog ragadni minket, ha engedünk a kísértésnek.

Miért ne tennénk? A Silcare - Műköröm Webáruház géllakk kínálatában mindegyik színre rátalálunk, akár különleges árnyalatokra vadászunk, akár valamilyen hagyományos színvilágot szeretnénk.

Milyen körömdíszítések lesznek a nyerők?

Ha a színek már megvannak, nincs is más hátra, mint eldönteni, hogy mit szeretnénk kezdeni velük. Bár egyszerűen hangzik a dolog, valójában egyáltalán nem könnyű. Ideális esetben a szakember, aki valóságos varázslatot követ el minden alkalommal, ha a körmeinkről van szó, már ismer bennünket annyira, hogy tudja, miket érdemes ajánlani nekünk. Azonban nem lesz egyszerű a döntés, ha nem vagyunk ilyen szerencsések.

A virágos díszítések mellett a púderes pasztellekkel egyszerűségében is igazán nagyszerű körmök készülhetnek. A modern francia manikűr pedig lehet szolid vagy akár extravagáns, stílusunk, személyiségünk szerint.

Nem tévedhetünk nagyot, ha egy kis csillogással dobjuk fel az egyébként nem túlbonyolított megjelenést, s ezt lehet akár ragyogó géllakkok segítségével megvalósítani, esetleg a díszítés is lehet tündöklő, tetszésed szerint. Akár megjelenhet ugyanaz a díszítőanyag mindegyik körmödön is. Egy kis képzelőerővel a határ a csillagos ég.

Idén tavasszal a szabálytalan alakok, formák is nagyon divatosnak számítanak majd, s ezekhez igazán jól illenek az élénkebb árnyalatok is. A trendek elkényeztetnek bennünket ezúttal is, hiszen olyan szabad kezet kapunk, hogy idén tavasszal igazán könnyű lesz egyszerre divatosnak lenni, és a saját stílusunkhoz is hűnek maradni. (X)